Украинка Катерина Бондаренко проиграла в полуфинале парного турнира WTA 125k в Чарльстоне.
Украинская теннисистка выступала в дуэте с Татьяной Марией из Бразилии. Пара была посеяна под 2-м номером.
В полуфинальном матче они уступили Ень Шуо Лян (Тайвань) и Ребекке Марино (Канада) со счетом 5:7, 5:7.
Отметим, что Бондаренко сыграет в полуфинале одиночного разряда против американки Джейми Леб.
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Источник — Sport.ua
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