Украинка Катерина Бондаренко проиграла в полуфинале парного турнира WTA 125k в Чарльстоне.

Украинская теннисистка выступала в дуэте с Татьяной Марией из Бразилии. Пара была посеяна под 2-м номером.

В полуфинальном матче они уступили Ень Шуо Лян (Тайвань) и Ребекке Марино (Канада) со счетом 5:7, 5:7.

Отметим, что Бондаренко сыграет в полуфинале одиночного разряда против американки Джейми Леб.