Чарльстон. Бондаренко вышла в полуфинал

Сегодня Катерина Бондаренко в четвертьфинале грунтового челленджера в Чарльстоне, США в двух сетах уверенно обыграла хозяйку кортов Эмму Наварро. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.
1/4 финала
Катерина Бондаренко (Украина) – Эмма Наварро (США) – 6:3, 6:3
В полуфинале Бондаренко сыграет с еще одной представительницей США, Джейми Леб. Вчера Бондаренко в двух сетах обыграла Мэддисон Инглис из Австралии.
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Источник — Sport.ua
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