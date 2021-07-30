Чарльстон. Бондаренко вышла в полуфинал

Сегодня Катерина Бондаренко в четвертьфинале грунтового челленджера в Чарльстоне, США в двух сетах уверенно обыграла хозяйку кортов Эмму Наварро. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

1/4 финала

Катерина Бондаренко (Украина) – Эмма Наварро (США) – 6:3, 6:3

В полуфинале Бондаренко сыграет с еще одной представительницей США, Джейми Леб. Вчера Бондаренко в двух сетах обыграла Мэддисон Инглис из Австралии.