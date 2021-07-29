Бондаренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко продолжает уверенно идти по сетке турнира WTA125 в американском Чарльстоне.
Сегодня Бондаренко в двух сетах обыграла австралийку Мэдисон Инглис - 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Катерина сыграет против Эммы Наварро из США (WTA 349).
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Источник — Sport.ua
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