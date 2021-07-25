Определилась победительница турнира ITF в Киеве

Хлоэ Паке обыграла Фанни Штоллар в финальном матче

  • 25.07.2021 20:35
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Определилась победительница турнира ITF в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хлоэ Паке

Состоялся финальный матч в рамках 25-тысячника ITF в Киеве.
 
В матче за титул первая сеяная Хлоэ Паке из Франции обыграла седьмой номер посева Фанни Штоллар из Венгрии.
 
Киев. Финал
Хлоэ Паке (Франция) – Фанни Штоллар (Венгрия) – 7:6(3), 3:6, 6:4
 
Отметим, что в основе играло 8 украинок, дальше все прошла Анастасия Соболева (1/4 финала).

«Baksheeva Cup» – первый турнир с призовым фондом $25,000 в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.

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Источник — Sport.ua

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