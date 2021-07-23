Киев. Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала против шестой сеяной

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу в рамках 25-тысячника ITF в Киеве.
В матче 1/4 финала против шестой сеяной француженки Кароль Монне украинка была вынуждена сняться во втором сете.
Киев. Четвертьфинал
Анастасия Соболева (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 2:6, 0:1 (отказ)
Отметим, что Соболева снялась и с полуфинала парного разряда, где должна была сыграть в дуэте с Любой Костенко.
Таким образом, украинок на домашнем турнире больше не осталось.
Источник — Sport.ua
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