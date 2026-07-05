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Уимблдон
05 июля 2026, 12:59 | Обновлено 05 июля 2026, 13:07
173
0

Стародубцева / Стернс – Мухаммад / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона

05 июля 2026, 12:59 | Обновлено 05 июля 2026, 13:07
173
0
Стародубцева / Стернс – Мухаммад / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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5 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева выступит в 1/16 финала парного разряда Уимблдона-2026.

Во втором раунде украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) сыграют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №3. Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние пар.

Победительницы поединка в 1/16 финала поборются против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таундсенд.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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