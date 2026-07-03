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Уимблдон
03 июля 2026, 14:40 | Обновлено 03 июля 2026, 14:42
164
0

Н. Киченок проиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдоне

Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили тандему Мухаммад / Штоллар

03 июля 2026, 14:40 | Обновлено 03 июля 2026, 14:42
164
0
Н. Киченок проиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Эйже Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 16 минут – 5:7, 2:6.

Для Надежды и Макото это четвертое поражение подряд в совместных выступлениях.

Это была первая очная встреча тандемов.

В следующем раунде Мухаммад и Штоллар сыграют с Юлией Стародубцевой и Пейтон Стернс.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 5:7, 2:6

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Эйжа Мухаммад Надежда Киченок Фанни Штоллар Макото Ниномия Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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