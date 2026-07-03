Н. Киченок проиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне-2026.

В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Эйже Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 16 минут – 5:7, 2:6.

Для Надежды и Макото это четвертое поражение подряд в совместных выступлениях.

Это была первая очная встреча тандемов.

В следующем раунде Мухаммад и Штоллар сыграют с Юлией Стародубцевой и Пейтон Стернс.

Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 5:7, 2:6