Н. Киченок проиграла стартовый матч в парном разряде на Уимблдоне
Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили тандему Мухаммад / Штоллар
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне-2026.
В стартовом матче украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли Эйже Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия) за 1 час и 16 минут – 5:7, 2:6.
Для Надежды и Макото это четвертое поражение подряд в совместных выступлениях.
Это была первая очная встреча тандемов.
В следующем раунде Мухаммад и Штоллар сыграют с Юлией Стародубцевой и Пейтон Стернс.
Уимблдон-2026. Пары, 1/32 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эйжа Мухаммад (США) / Фанни Штоллар (Венгрия) [16] – 5:7, 2:6
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