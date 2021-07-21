Гендиректор Металлиста: «Содержание стадиона стоит дорого. Будем платить»

В следующем сезоне оба харьковских клуба – «Металлист» и «Металлист 1925» – будут платить разную стоимость аренды ОСК «Металлист». Для первых это будет 300 тысяч грн за матч, а для вторых – 30 тысяч, в 10 раз меньше.

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский подтвердил, что информация соответствует действительности и отметил, что «Металлист 1925» угрожал сняться с турнира из-за арендной цены.

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин пояснил, что у клуба в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен, а все остальное оплачивается отдельно.

Александр Ворошилов, генеральный директор новосозданного «Металиста», рассказал, что его клуб действительно будет платить 300 тысяч грн за один матч на ОСК «Металлист»:

«Перед тем, как подписывать договор, мы сели с бухгалтерией и просчитали целесообразность такой суммы. Решили – да, содержание такого стадиона стоит дорого. Приняли решение платить за каждый матч 300 тысяч гривен.

Это справедливая стоимость, ведь мы будем продавать билеты, атрибутику. Рассматривался вариант дороже, но мы смогли снизить цену. 300 тысяч – для нас объективная цена. Вся инфраструктура, все новое. Нас это устраивает, ведь у нас на первом месте болельщики, их комфорт».

В то же время Ворошилов подтвердил, что они будут платить за аренду не только части инфраструктуры ОСК, как «Металлист 1925», а в целом за проведение матча на комплексе:

«Это аренда комплекса, только без стюардов и техперсонала. Хотя рассматривался вариант, чтобы в эту стоимость вошли и они. Но стюардами у нас отдельно занимается отдел безопасности и отдел по работе с болельщиками. Это наш вопрос. А вот касательно уборщиков, чистоты туалетов и сидений – это все входит в эту стоимость аренды».

Что касается напряжения между клубами, о котором говорил Андрей Неделин, Александр Ворошилов придерживается противоположной точкой зрения. И даже во вчерашней ситуации со сменой лого «Металиста 1925» на атрибуты «Металлиста» в раздевалке на ОСК он не видит конфликта:

«Никакого конфликта нет. Мы ставим задачу возрождения того «Металлиста», что был изначально. Это цель – вернуть в Харьков любимый клуб. Присутствие в городе двух команд – это конкуренция, не конфликт.

Мы ничего не поменяли другого. Мы хотим восстановить клуб и всю инфраструктуру. И я не видел ни одного письма или даже устной жалобы от руководства «Металлиста 1925» по этому поводу».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925