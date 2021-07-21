Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925

Возрожденный клуб «Металлист», выступающий в Первой лиге, заплатит за аренду стадиона в Харькове в 10 раз больше, чем «Металлист 1925», клуб УПЛ.

Из обнародованных документов следует, что «Металлист» будет платить 300 тысяч грн за один матч, а «Металлист 1925» – 30 тысяч грн. Такая льготная цена для клуба УПЛ возникла из-за того, что «Металлист 1925» продлил уже существующий договор.

Ранее экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский об аренде стадиона говорил:

«Руководство стадиона «Металлист» выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать «Металлист». Я считаю, что это даже маленькая сумма. «Шахтер» за матч на НСК «Олимпийский» платит 540 тысяч гривен. «Динамо» примерно такую же сумму платит, немного меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.

Я думаю, с учетом того, что инфраструктура «Металлиста» дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Такие же условия будут и для «Металлиста 1925». Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше».

ФОТО. Документы, содержащие цену аренды стадиона «Металлист»