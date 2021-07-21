Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925

Возрожденный клуб «Металлист», выступающий в Первой лиге, заплатит за аренду стадиона в Харькове в 10 раз больше, чем «Металлист 1925», клуб УПЛ.
Из обнародованных документов следует, что «Металлист» будет платить 300 тысяч грн за один матч, а «Металлист 1925» – 30 тысяч грн. Такая льготная цена для клуба УПЛ возникла из-за того, что «Металлист 1925» продлил уже существующий договор.
Ранее экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский об аренде стадиона говорил:
«Руководство стадиона «Металлист» выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.
Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать «Металлист». Я считаю, что это даже маленькая сумма. «Шахтер» за матч на НСК «Олимпийский» платит 540 тысяч гривен. «Динамо» примерно такую же сумму платит, немного меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.
Я думаю, с учетом того, что инфраструктура «Металлиста» дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Такие же условия будут и для «Металлиста 1925». Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше».
ФОТО. Документы, содержащие цену аренды стадиона «Металлист»
Источник — ProSport
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Подтвердил информацию о такой разнице в стоимости аренды и исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин. Но обьяснение у него совсем другое:
«Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у «Металлиста» может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.
То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:
стюарды, когда открыты три трибуны (Южную мы не используем) – это 40 тысяч за матч;
клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;
скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;
освещение – 50 тысяч;
обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;
коммунальные по стадиону – 50 тысяч;
Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору з Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.
Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК «Металлист», который действует до конца сезона 2022/23. Но перед сезоном стадион прислал дополнительный к этому договору протокол на согласование цены. В нем цена аренды поля увеличилась с 30 до 300 тысяч гривен, не оговаривая того, что туда входит. Так зачем нам его пересматривать?»
Подтвердил информацию о такой разнице в стоимости аренды и исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин. Но обьяснение у него совсем другое:
«Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у «Металлиста» может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.
То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:
стюарды, когда открыты три трибуны (Южную мы не используем) – это 40 тысяч за матч;
клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;
скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;
освещение – 50 тысяч;
обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;
коммунальные по стадиону – 50 тысяч;
Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору з Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.
Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК «Металлист», который действует до конца сезона 2022/23. Но перед сезоном стадион прислал дополнительный к этому договору протокол на согласование цены. В нем цена аренды поля увеличилась с 30 до 300 тысяч гривен, не оговаривая того, что туда входит. Так зачем нам его пересматривать?»
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