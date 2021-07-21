Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925

Клуб Первой лиги будет платить 300 тысяч грн за матч, а клуб УПЛ – 30 тысяч грн

  • 21.07.2021 20:30
  • 1835 просмотров
  • 5 комментариев
Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925
© shakhtar.com. Стадион Металлист

Возрожденный клуб «Металлист», выступающий в Первой лиге, заплатит за аренду стадиона в Харькове в 10 раз больше, чем «Металлист 1925», клуб УПЛ.

Из обнародованных документов следует, что «Металлист» будет платить 300 тысяч грн за один матч, а «Металлист 1925» – 30 тысяч грн. Такая льготная цена для клуба УПЛ возникла из-за того, что «Металлист 1925» продлил уже существующий договор.

Ранее экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский об аренде стадиона говорил:

«Руководство стадиона «Металлист» выставило клубу счета – 300 тысяч гривен за проведение одного матча. Я подтвердил и согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу, платят те ребята, с которыми я договорился.

Я согласен платить эту сумму, когда буду полноценно финансировать «Металлист». Я считаю, что это даже маленькая сумма. «Шахтер» за матч на НСК «Олимпийский» платит 540 тысяч гривен. «Динамо» примерно такую же сумму платит, немного меньшую. Правда, они заключали договор раньше, и сейчас сумма будет увеличена.

Я думаю, с учетом того, что инфраструктура «Металлиста» дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона назначал 400 тысяч гривен за матч. Такие же условия будут и для «Металлиста 1925». Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше».

ФОТО. Документы, содержащие цену аренды стадиона «Металлист»

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Источник — ProSport

(6 голосов)

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Комментарии
    Navbahor
    online
      Navbahor, 21.07.2021 21:02
    0
    У богатых жизнь другая.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.07.2021 21:01
    +1
    ЧИТАТЬ ВСЕМ!
    Подтвердил информацию о такой разнице в стоимости аренды и исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин. Но обьяснение у него совсем другое:
    «Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у «Металлиста» может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.
    То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:
    стюарды, когда открыты три трибуны (Южную мы не используем) – это 40 тысяч за матч;
    клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;
    скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;
    освещение – 50 тысяч;
    обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;
    коммунальные по стадиону – 50 тысяч;
    Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору з Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.
    Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК «Металлист», который действует до конца сезона 2022/23. Но перед сезоном стадион прислал дополнительный к этому договору протокол на согласование цены. В нем цена аренды поля увеличилась с 30 до 300 тысяч гривен, не оговаривая того, что туда входит. Так зачем нам его пересматривать?»
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 20:55
    +2
    VAD, 21.07.2021 20:48
    На кого расчитаны эти понты? Ах, да, на местный лохорат
    скоро выборы-выборы...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 20:54
    0
    Есть деньги пусть платят это дело клуба.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.07.2021 20:48
    -1
    На кого расчитаны эти понты? Ах, да, на местный лохорат
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 21.07.2021 20:55
    +2
    VAD, 21.07.2021 20:48
    На кого расчитаны эти понты? Ах, да, на местный лохорат
    скоро выборы-выборы...
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.07.2021 21:01
    +1
    ЧИТАТЬ ВСЕМ!
    Подтвердил информацию о такой разнице в стоимости аренды и исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин. Но обьяснение у него совсем другое:
    «Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у «Металлиста» может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.
    То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:
    стюарды, когда открыты три трибуны (Южную мы не используем) – это 40 тысяч за матч;
    клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;
    скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;
    освещение – 50 тысяч;
    обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;
    коммунальные по стадиону – 50 тысяч;
    Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору з Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас так же выходит примерно 300 тысяч грн.
    Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК «Металлист», который действует до конца сезона 2022/23. Но перед сезоном стадион прислал дополнительный к этому договору протокол на согласование цены. В нем цена аренды поля увеличилась с 30 до 300 тысяч гривен, не оговаривая того, что туда входит. Так зачем нам его пересматривать?»
    Ссылка
    Navbahor
    online
      Navbahor, 21.07.2021 21:02
    0
    У богатых жизнь другая.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 21.07.2021 20:54
    0
    Есть деньги пусть платят это дело клуба.
    Ссылка
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