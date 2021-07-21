В Металлисте 1925 пояснили, почему будут платить лишь 30 тыс грн за стадион

В следующем сезоне оба харьковских клуба – «Металлист» и «Металлист 1925» – будут платить разную стоимость аренды ОСК «Металлист». Для первых это будет 300 тысяч грн за матч, а для вторых – 30 тысяч, в 10 раз меньше.

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский подтвердил, что информация соответствует действительности и отметил, что «Металлист 1925» угрожал сняться с турнира из-за арендной цены.

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин пояснил ситуацию так:

«Надо понимать, что предмет договора у нас и предмет договора у «Металлиста» может быть разный. Что у них в договоре – этого в открытом доступе нет. У нас в договоре – лишь аренда зеленого покрытия за 30 тысяч гривен. Все остальное мы оплачиваем отдельно.

То есть, по нашему договору кейтеринг, клининг, освещение, подогрев в зимний период, болбои, милиция и все остальное не входит в стоимость аренды. Могу прямо сейчас вам пересчитать:

стюарды, когда открыты три трибуны (Южную мы не используем) – это 40 тысяч за матч;

клининг, вывоз мусора – около 20 тысяч;

скорая и пожарка – тоже в районе 20 тысяч;

освещение – 50 тысяч;

обогрев в зимнюю пору – 50 тысяч;

коммунальные по стадиону – 50 тысяч;

Все эти платежи идут отдельно. Например, свет мы платим по счетчикам по прямому договору з Харьковоблэнерго. Мы так работаем давно, идем по пути минимизации издержек. Хотя в итоге у нас также выходит примерно 300 тысяч грн.

Эта система обусловлена нашим действующим договором с ОСК «Металлист», который действует до конца сезона 2022/23. Но перед сезоном стадион прислал дополнительный к этому договору протокол на согласование цены. В нем цена аренды поля увеличилась с 30 до 300 тысяч гривен, не оговаривая того, что туда входит. Так зачем нам его пересматривать?»

А вот информацию о снятии «Металлиста 1925» с чемпионата из-за новой стоимости аренды Неделин категорически отрицает:

«Это чья-то воспаленная фантазия. Мы не угрожали, что снимемся. Зачем нам это, если есть действующее соглашение? Рогачевский это придумал, он – балабол. Эта разница в стоимости аренды используется доброжелателями как инфоповод. Мол, мы нищие, не можем заплатить 300 тысяч, а «Металлист» может. Я удивляюсь, что не написали сразу миллион за аренду. Это ж пытаются выставить «Металлист 1925» гадким утенком. Но в чем наша вина, если у нас действующий договор, который мы подписали еще в 2016 году, а потом просто продлевали два или три раза?»

Исполнительный директор «Металлиста 1925» подчеркивает, что здесь что-то нечисто:

«У «Металлиста» в том году был точно такой же договор, как у нас – на 30 тысяч. А сейчас они начали играть какие-то игры. Там тема очень серьезная. Директора ОСК «Металлист» сменили недавно. Он аффилирован с определенными бизнес-структурами. Все достаточно мутно. А ведь стадион – коммунальное предприятие, у которого скромный бюджет. Если в конце года торговое сальдо предприятия отрицательное, из областного бюджета выделяются средства, которые покрывают минусовые издержки.

И когда нам предложили аренду за 300 тысяч, мы ответили: «Мы можем платить и 800 тысяч, но в равных с другим клубом условиях». То есть. «Металлист» эти деньги тоже будет платить по счетам, и они расходуются».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925