Директор стадиона: «Металлист 1925 угрожал сняться из-за арендной цены»

Александр Рогачевский подтвердил, что клуб будет платить лишь 30 тысяч грн

  • 21.07.2021 22:35
  • 1617 просмотров
  • 15 комментариев
Директор стадиона: «Металлист 1925 угрожал сняться из-за арендной цены»
© Facebook

В следующем сезоне оба харьковских клуба – «Металлист» и «Металлист 1925» – будут платить разную стоимость аренды ОСК «Металлист». Для первых это будет 300 тысяч грн за матч, а для вторых – 30 тысяч, в 10 раз меньше.

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский подтвердил, что информация соответствует действительности:

«Да, это правда. В следующем сезоне «Металлист» и «Металлист 1925» соответственно будут платить именно 300 тысяч и 30 тысяч гривен за матч. К обоим клубам мы обратились с согласованием цены на новый сезон в 300 тысяч гривен. «Металлист» согласился, а «Металлист 1925» – нет. Были переговоры, определенное давление. В «Металлисте 1925» сказали, что не смогут платить столько и даже снимутся с чемпионата. В итоге мы подписали соглашение на тех условиях, на которых хотели они».

Александр согласился, что коммерческой выгоды для стадиона в таком случае нет. Но все же руководство ОСК пошло клубу навстречу:

«Мы согласились. Чтоб не делать какой-то прецедент, чтобы команда не снималась. Но такая сумма в 30 тысяч – это то же, что платить ноль. Это ничего не покрывает. Это любительский клуб может так играть – с одной трибуной, без привлечения персонала, без задействования турникетных систем и табло, рекламных дорожек. За 30 тысяч это нереально».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:57
    0
    Maks23, 21.07.2021 23:31
    Добкин это не мой..это ваш ..которого вы в одно место целовали много лет..
    Ошибаешься, это такие как ты А свои добкины есть везде: в Киеве, Запорожье, Одессе итд. А если ты не в курсе политических раскладов в Харькове то нечего лезть со своими глупыми комментариями. В своем городе разберись сначала. А то голосуете то за еду, то за пр, то за опзж. Да в Харькове таких больше в Киеве меньше.но они есть в каждом городе. И судя по твоему комментарию ты один из них.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 21.07.2021 23:35
    0
    avtv5555, 21.07.2021 23:11
    Да.А ты переживаешь что твой Добкин член партий "Единая Украина" "Партия Регионов" ОПЗЖ. Может не пройти.
    А Ярик был бы порядочным человеком отдал бы долги металлиста..как никак он продал его за большие деньги..а сейчас на шару хочет забрать..и паралельно топит другой клуб..
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.07.2021 23:33
    0
    Запустить весь 30 тысячник примерно стоит 100 тыс за матч..Это все службы .Зимой сам подогрев поля стоит примерно 100 тыс в день не говоря про запуск всего стадиона.Это цены 1-2 года назад.Вот и считайте .30 тыс это стоить запустить стадион в 5-10 тыс зрителей.Всё завист от стадиона и напичканости.Цены поменялись электрика подорожала и т.д.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 21.07.2021 23:31
    -2
    avtv5555, 21.07.2021 23:11
    Да.А ты переживаешь что твой Добкин член партий "Единая Украина" "Партия Регионов" ОПЗЖ. Может не пройти.
    Добкин это не мой..это ваш ..которого вы в одно место целовали много лет..
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 21.07.2021 23:27
    -1
    Да я такого давно не видел. Война Руха и УАФ, ультрас Черноморца против ДК, противостояние между гметаллом и 1925. Новый сезон обещает быть интересным
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.07.2021 23:18
    -1
    Начинается...
    Ссылка
    4ever
    online
      4ever, 21.07.2021 23:17
    0
    пусть снимаются,и название сменят клоны
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 21.07.2021 23:15
    0
    Грицько Козловський би вже дійсно помер, якби Львів платив у 10 разів менше за Рух...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:11
    0
    Maks23, 21.07.2021 23:05
    Ярик со своим кодлом..пытаются потопить 1925..надеюсь мэр в харькове .будет не ярика потстилка....
    Да.А ты переживаешь что твой Добкин член партий "Единая Украина" "Партия Регионов" ОПЗЖ. Может не пройти.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:06
    0
    Андрей Николаевич, читать нужно внимательно прежде чем минусовать. Я написал потеряет многих болельщиков.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 21.07.2021 23:05
    -2
    Ярик со своим кодлом..пытаются потопить 1925..надеюсь мэр в харькове .будет не ярика потстилка....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.07.2021 23:05
    0
    На Олимпийском другая ситуация. Хитрый Ахметов своих агрономов предложил, и часть от ФФУ конечно согласилась. И постепенно, вот увидите, на нормальных агрономов будут давить от государства , которые Евро проводили и финал ЛЧ,а потом вдруг станут они неугодными.
    Соберу коллектив и выберут человека своего.
    Но надеюсь Суркис тоже готов.....
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 23:05
    +2
    Кінчилася сага Рух, починається Металіст.
    Ссылка
    Андрей Никлиевич
    online
      Андрей Никлиевич, 21.07.2021 23:01
    +4
    avtv5555, 21.07.2021 22:56
    Ну где там всякие буревестники и прочие. Я чувствую, что скоро они будут топить не за Динамо, а за невинно пострадавший 1925. PS. Думаю, что своими последними действиями 1925 потерял большую часть своих болельщиков, лично я собирался поддерживать и Металлист и 1925. Но теперь буду ходить только на Металлист Ярославского.
    Потерял в чем? Что сумма аренды для М1925 минимум 260к, а преподносят как 30 ручными шакалами?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 22:56
    -5
    Ну где там всякие буревестники и прочие. Я чувствую, что скоро они будут топить не за Динамо, а за невинно пострадавший 1925. PS. Думаю, что своими последними действиями 1925 потерял большую часть своих болельщиков, лично я собирался поддерживать и Металлист и 1925. Но теперь буду ходить только на Металлист Ярославского.
    Ссылка
    Андрей Никлиевич
    online
      Андрей Никлиевич, 21.07.2021 23:01
    +4
    avtv5555, 21.07.2021 22:56
    Ну где там всякие буревестники и прочие. Я чувствую, что скоро они будут топить не за Динамо, а за невинно пострадавший 1925. PS. Думаю, что своими последними действиями 1925 потерял большую часть своих болельщиков, лично я собирался поддерживать и Металлист и 1925. Но теперь буду ходить только на Металлист Ярославского.
    Потерял в чем? Что сумма аренды для М1925 минимум 260к, а преподносят как 30 ручными шакалами?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 23:05
    +2
    Кінчилася сага Рух, починається Металіст.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:57
    0
    Maks23, 21.07.2021 23:31
    Добкин это не мой..это ваш ..которого вы в одно место целовали много лет..
    Ошибаешься, это такие как ты А свои добкины есть везде: в Киеве, Запорожье, Одессе итд. А если ты не в курсе политических раскладов в Харькове то нечего лезть со своими глупыми комментариями. В своем городе разберись сначала. А то голосуете то за еду, то за пр, то за опзж. Да в Харькове таких больше в Киеве меньше.но они есть в каждом городе. И судя по твоему комментарию ты один из них.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 21.07.2021 23:35
    0
    avtv5555, 21.07.2021 23:11
    Да.А ты переживаешь что твой Добкин член партий "Единая Украина" "Партия Регионов" ОПЗЖ. Может не пройти.
    А Ярик был бы порядочным человеком отдал бы долги металлиста..как никак он продал его за большие деньги..а сейчас на шару хочет забрать..и паралельно топит другой клуб..
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 21.07.2021 23:33
    0
    Запустить весь 30 тысячник примерно стоит 100 тыс за матч..Это все службы .Зимой сам подогрев поля стоит примерно 100 тыс в день не говоря про запуск всего стадиона.Это цены 1-2 года назад.Вот и считайте .30 тыс это стоить запустить стадион в 5-10 тыс зрителей.Всё завист от стадиона и напичканости.Цены поменялись электрика подорожала и т.д.
    Ссылка
    4ever
    online
      4ever, 21.07.2021 23:17
    0
    пусть снимаются,и название сменят клоны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 21.07.2021 23:15
    0
    Грицько Козловський би вже дійсно помер, якби Львів платив у 10 разів менше за Рух...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:11
    0
    Maks23, 21.07.2021 23:05
    Ярик со своим кодлом..пытаются потопить 1925..надеюсь мэр в харькове .будет не ярика потстилка....
    Да.А ты переживаешь что твой Добкин член партий "Единая Украина" "Партия Регионов" ОПЗЖ. Может не пройти.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.07.2021 23:06
    0
    Андрей Николаевич, читать нужно внимательно прежде чем минусовать. Я написал потеряет многих болельщиков.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.07.2021 23:05
    0
    На Олимпийском другая ситуация. Хитрый Ахметов своих агрономов предложил, и часть от ФФУ конечно согласилась. И постепенно, вот увидите, на нормальных агрономов будут давить от государства , которые Евро проводили и финал ЛЧ,а потом вдруг станут они неугодными.
    Соберу коллектив и выберут человека своего.
    Но надеюсь Суркис тоже готов.....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности