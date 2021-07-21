Директор стадиона: «Металлист 1925 угрожал сняться из-за арендной цены»

В следующем сезоне оба харьковских клуба – «Металлист» и «Металлист 1925» – будут платить разную стоимость аренды ОСК «Металлист». Для первых это будет 300 тысяч грн за матч, а для вторых – 30 тысяч, в 10 раз меньше.

Коммерческий директор ОСК «Металлист» Александр Рогачевский подтвердил, что информация соответствует действительности:

«Да, это правда. В следующем сезоне «Металлист» и «Металлист 1925» соответственно будут платить именно 300 тысяч и 30 тысяч гривен за матч. К обоим клубам мы обратились с согласованием цены на новый сезон в 300 тысяч гривен. «Металлист» согласился, а «Металлист 1925» – нет. Были переговоры, определенное давление. В «Металлисте 1925» сказали, что не смогут платить столько и даже снимутся с чемпионата. В итоге мы подписали соглашение на тех условиях, на которых хотели они».

Александр согласился, что коммерческой выгоды для стадиона в таком случае нет. Но все же руководство ОСК пошло клубу навстречу:

«Мы согласились. Чтоб не делать какой-то прецедент, чтобы команда не снималась. Но такая сумма в 30 тысяч – это то же, что платить ноль. Это ничего не покрывает. Это любительский клуб может так играть – с одной трибуной, без привлечения персонала, без задействования турникетных систем и табло, рекламных дорожек. За 30 тысяч это нереально».

Металлист заплатит за аренду стадиона в 10 раз больше, чем Металлист 1925