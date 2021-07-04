ВИДЕО. Талантливо! Художник изобразил ход Евро-2020 на туалетной бумаге

Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события плей-офф Евро-2020 на туалетной бумаге.

Напомним, 2 июля в четвертьфиналах Испания по пенальти прошла Швейцарию (1:1, пен – 3:1), а Италия нанесла поражение Бельгии (2:1). 3 июля Дания обыграла в Баку Чехию (2:1). Заключительный матч 1/4 финала Украина – Англия в Риме завершился фиаско команды Андрея Шевченко (0:4).

В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания, а на следующий день Англия будет принимать Данию. Решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.