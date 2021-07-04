ВИДЕО. Талантливо! Художник изобразил ход Евро-2020 на туалетной бумаге

Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события турнира

  • 04.07.2021 21:55
  • 1789 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Талантливо! Художник изобразил ход Евро-2020 на туалетной бумаге
© Instagram

Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события плей-офф Евро-2020 на туалетной бумаге.

Напомним, 2 июля в четвертьфиналах Испания по пенальти прошла Швейцарию (1:1, пен – 3:1), а Италия нанесла поражение Бельгии (2:1). 3 июля Дания обыграла в Баку Чехию (2:1). Заключительный матч 1/4 финала Украина – Англия в Риме завершился фиаско команды Андрея Шевченко (0:4).

В полуфинале 6 июля в Лондоне сыграют Италия и Испания, а на следующий день Англия будет принимать Данию. Решающий матч турнира пройдет там же, на «Уэмбли», 11 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 22:41
    +1
    Окремий рулон можно було б випустити по мотивах останього матчу 1/4
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 22:41
    +1
    Окремий рулон можно було б випустити по мотивах останього матчу 1/4
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности