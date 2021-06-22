Цуренко пробилась в полуфинал квалификации на Уимблдоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№164 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Уимблдона.
В матче первого круга отбора украинка переиграла Габриэлу Талабэ из Румынии (№207 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Габриэла Талабэ (Румыния) – 6:4, 6:3
Ранее во второй круг вышли Илья Марченко и Сергей Стаховский. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.
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Источник — Sport.ua
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