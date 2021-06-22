Цуренко пробилась в полуфинал квалификации на Уимблдоне

Леся уверенно начала свое выступление

  • 22.06.2021 23:04
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Цуренко пробилась в полуфинал квалификации на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№164 WTA) успешно начала борьбу в квалификации Уимблдона.

В матче первого круга отбора украинка переиграла Габриэлу Талабэ из Румынии (№207 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Габриэла Талабэ (Румыния) – 6:4, 6:3

Ранее во второй круг вышли Илья Марченко и Сергей Стаховский. Дарья Снигур завершила борьбу после первого круга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 22.06.2021 23:14
    +1
    Вот это да...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 22.06.2021 23:14
    +1
    Вот это да...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности