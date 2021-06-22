Снигур завершила борьбу в квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№204 WTA) завершила борьбу в квалификации Уимблдона.
В матче первого круга отбора украинка уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии (№188 WTA).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:3, 2:6, 4:6
Ранее во второй круг вышли Илья Марченко и Сергей Стаховский.
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Источник — Sport.ua
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