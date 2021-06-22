Снигур завершила борьбу в квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии в первом круге отбора

  • 22.06.2021 21:57
  • 362 просмотра
  • 1 комментарий
Снигур завершила борьбу в квалификации Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№204 WTA) завершила борьбу в квалификации Уимблдона.

В матче первого круга отбора украинка уступила Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии (№188 WTA).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:3, 2:6, 4:6

Ранее во второй круг вышли Илья Марченко и Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 22:36
    0
    Тут питали чому Снігур не дали WC як переможниці останнього юніорського Вімблдону. Ось вам
    і відповідь.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.06.2021 22:36
    0
    Тут питали чому Снігур не дали WC як переможниці останнього юніорського Вімблдону. Ось вам
    і відповідь.
    Ссылка
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