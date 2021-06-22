Марченко стартовал с победы в квалификации Уимблдона

Украинский теннисист Илья Марченко (№153 ATP) уверенно стартовал в квалификации Уимблдона.
В первом круге отборочного турнира украинец одолел Лоренцо Джустино из Италии (№228 ATP).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Джустино (Италия) – 7:5, 7:6(2)
Далее у Ильи по сетке второй сеяный американец Маккензи Макдональд (№108 ATP).
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Источник — Sport.ua
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