Стаховский добыл победу на старте квалификации Уимблдона

Украинец в двух сетах одолел Го Соеду из Японии

  • 22.06.2021 19:52
  • 506 просмотров
  • 3 комментария
Стаховский добыл победу на старте квалификации Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№239 АТР) успешно стартовал в квалификации Уимблдона.

В матче первого круга украинец в непростом матче разобрался с Го Соедой из Японии (№177 ATP).

Уимблдон. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 6:3, 7:6(11)

В следующем раунде Стаховский сразится против Грегуара Баррера из Франции (№133 АТР).

Ранее во второй круг вышел Илья Марченко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 22.06.2021 20:05
    0
    А что он сказал про наших футболёров?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 20:03
    +4
    Удачи с следующем соперником.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.06.2021 20:01
    +4
    молодець !Так тримати і надалі!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 20:03
    +4
    Удачи с следующем соперником.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.06.2021 20:01
    +4
    молодець !Так тримати і надалі!
    Ссылка
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 22.06.2021 20:05
    0
    А что он сказал про наших футболёров?
    Ссылка
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