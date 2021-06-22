Стаховский добыл победу на старте квалификации Уимблдона

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№239 АТР) успешно стартовал в квалификации Уимблдона.
В матче первого круга украинец в непростом матче разобрался с Го Соедой из Японии (№177 ATP).
Уимблдон. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 6:3, 7:6(11)
В следующем раунде Стаховский сразится против Грегуара Баррера из Франции (№133 АТР).
Ранее во второй круг вышел Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua
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