Украина – Казахстан. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июня в 16:00 видеотрансляцию матча 2-го тура квалификации ЧМ

  • 22.06.2021 06:37
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Украина – Казахстан. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В вторник, 22 июня, сборная Украины по пляжному футболу продолжает свои выступления в квалификации чемпионата мира 2021. Вторая игра – против сборной Казахстана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Днем ранее, в первом туре, в игре против Турции зрители увидели голевую феерию украинцев, которые победили со счетом 7:5.

Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Казахстан. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер буде добавлен перед началом игры.

Квалификация ЧМ-2021

1-й тур, 21 июня

  • 12:00. Франция  Азербайджан – 0:2
  • 13:15. Беларусь – Польша – 8:2
  • 14:45. Германия – Дания – 8:0
  • 16:00. Украина – Турция – 7:5
  • 17:30. Эстония – Швейцария – 4:12
  • 18:45. Норвегия – Испания – 0:8
  • 20:15. Румыния – Италия – 2:4
  • 21:30. Казахстан – Португалия – 3:7

Турнирные таблицы после 1-го тура

2-й тур, 22 июня

  • 12:00. Франция  Эстония
  • 13:15. Беларусь  Норвегия
  • 14:45. Германия  Румыния
  • 16:00. Украина  Казахстан
  • 17:30. Швейцария  Азербайджан
  • 18:45. Испания  Польша
  • 20:15. Италия  Дания
  • 21:30. Португалия – Турция
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Источник — Sport.ua

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