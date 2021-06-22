В вторник, 22 июня, сборная Украины по пляжному футболу продолжает свои выступления в квалификации чемпионата мира 2021. Вторая игра – против сборной Казахстана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Днем ранее, в первом туре, в игре против Турции зрители увидели голевую феерию украинцев, которые победили со счетом 7:5.

Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Казахстан. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер буде добавлен перед началом игры.

Квалификация ЧМ-2021

1-й тур, 21 июня

12:00. Франция – Азербайджан – 0:2

Азербайджан – 0:2 13:15. Беларусь – Польша – 8:2

14:45. Германия – Дания – 8:0

16:00. Украина – Турция – 7:5

17:30. Эстония – Швейцария – 4:12

18:45. Норвегия – Испания – 0:8

20:15. Румыния – Италия – 2:4

21:30. Казахстан – Португалия – 3:7

Турнирные таблицы после 1-го тура

2-й тур, 22 июня