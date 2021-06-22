В вторник, 22 июня, сборная Украины по пляжному футболу продолжает свои выступления в квалификации чемпионата мира 2021. Вторая игра – против сборной Казахстана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Днем ранее, в первом туре, в игре против Турции зрители увидели голевую феерию украинцев, которые победили со счетом 7:5.
Для продолжения борьбы за выход на чемпионат мира нужно сначала занять место не ниже второго в отборочной группе, а затем попасть в четверку лучших команд в раунде плей-офф.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Казахстан. Квалификация ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер буде добавлен перед началом игры.
Квалификация ЧМ-2021
1-й тур, 21 июня
- 12:00. Франция – Азербайджан – 0:2
- 13:15. Беларусь – Польша – 8:2
- 14:45. Германия – Дания – 8:0
- 16:00. Украина – Турция – 7:5
- 17:30. Эстония – Швейцария – 4:12
- 18:45. Норвегия – Испания – 0:8
- 20:15. Румыния – Италия – 2:4
- 21:30. Казахстан – Португалия – 3:7
Турнирные таблицы после 1-го тура
2-й тур, 22 июня
- 12:00. Франция – Эстония
- 13:15. Беларусь – Норвегия
- 14:45. Германия – Румыния
- 16:00. Украина – Казахстан
- 17:30. Швейцария – Азербайджан
- 18:45. Испания – Польша
- 20:15. Италия – Дания
- 21:30. Португалия – Турция
Источник — Sport.ua
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