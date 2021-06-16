ОФИЦИАЛЬНО. Металл переименуют в Металлист

Клуб в Первой лиге будет играть под названием «Металлист»

  • 16.06.2021 21:20
  • 9182 просмотра
  • 31 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Металл переименуют в Металлист
© facebook.com/fcmetalua

Бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что УАФ 16 июня вынесла решение, которым разрешила клубу «Металл» получить название «Металлист».

С сезона 2021/22 клуб будет выступать в Первой лиге под названием «Металлист».

«Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый «Металлист» со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба».

«Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к «Металлисту», городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса», - заявил Ярославский.

Клуб «Металл» уверенно выиграл чемпионат Второй лиги, а Ярославский ранее обещал, что команда через год будет в УПЛ.

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Источник — ФК Металл

(23 голоса)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 16.06.2021 22:58
    0
    Ярык наверное не думал над тем что сейчас игроки которым должны деньги по контракту начнут судиться с Металистом, и подавать жалобы в УЕФА! И УЕФА начнёт действовать жестоко по этому поводу.
    Пускай спросит у Бени....
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:54
    +2
    DSH88, 16.06.2021 22:49
    Ну так отдай. Квартплату заплати сначала и на работу устройся
    Всё понятно пердив на долго
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 16.06.2021 22:49
    -3
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:46
    пох на тебя,а долги надо отдавать!
    Ну так отдай. Квартплату заплати сначала и на работу устройся
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:48
    +2
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.06.2021 22:44
    Вот те, кто за долги вопрос поднимает, вы реально не интересовались вопросом процедуры банкротства, что это и что происходит с долгами? Так вот, подучите матчасть и вопросы сами собой отпадут.
    Так Метал банкрот? так что же он возрождает?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:46
    +3
    DSH88, 16.06.2021 22:43
    Тебе должны ... Так это пох тебе простят.
    пох на тебя,а долги надо отдавать!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.06.2021 22:44
    0
    Вот те, кто за долги вопрос поднимает, вы реально не интересовались вопросом процедуры банкротства, что это и что происходит с долгами? Так вот, подучите матчасть и вопросы сами собой отпадут.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 16.06.2021 22:43
    -5
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:34
    Причём здесь твои перлы про сердца?Совершенно Киев пох!Долги есть и ты это знаешь и я спрашиваю как они будут погашаться.Или ты думаешь что бывшие игроки простят?
    Тебе должны ... Так это пох тебе простят.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:34
    +3
    avtv5555, 16.06.2021 22:16
    Не беспокойтесь Харьковчане разберутся Металлист у нас один. Готовтесь через 4 -5 лет к борьбе за 3 место. Деньги будут вкладывать в трансферы серьезные Меня забавляет как засуетились некотырые неадекватные болельщики Динамо и команда не та. и за сколько Ярославский продал. и куда он дел "народные" деньги.Трансферами у нас занимаются професионалы.а не товарищ Суркис и динамовские "сердца" поэтому будет результат
    Причём здесь твои перлы про сердца?Совершенно Киев пох!Долги есть и ты это знаешь и я спрашиваю как они будут погашаться.Или ты думаешь что бывшие игроки простят?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:24
    +1
    syrkis-shybkis, 16.06.2021 22:06
    Уверен?
    Инфа 100чка!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.06.2021 22:16
    -5
    DK1961, 16.06.2021 21:46
    Металлист 1, Металлист 2,... как бы из-за всех этих клонов в Харькове народ не перестрелял бы друг друга. В итоге
    Не беспокойтесь Харьковчане разберутся Металлист у нас один. Готовтесь через 4 -5 лет к борьбе за 3 место. Деньги будут вкладывать в трансферы серьезные Меня забавляет как засуетились некотырые неадекватные болельщики Динамо и команда не та. и за сколько Ярославский продал. и куда он дел "народные" деньги.Трансферами у нас занимаются професионалы.а не товарищ Суркис и динамовские "сердца" поэтому будет результат
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 22:10
    -1
    Ну и норм, давно пора.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.06.2021 22:09
    +1
    Пора фанам Металла создавать клуб "Металл".
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.06.2021 22:08
    +2
    Это как РФ стала правоприемником СССР,со всеми долгами и обязательствами? Тогда Ярославскому придеться раскошелиться на приличные деньги, я думаю, что какие-то деньги у него остались от продажи команды Курченко,там еще много осталось...
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 16.06.2021 22:06
    0
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:54
    Думаю Метал- Металлист на долго в пердиве!
    Уверен?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:59
    0
    Diamond66689, 16.06.2021 21:56
    Я где слышал что так нельзя и есть типа основания что им запретят,Днепр-1 не призанли премником,а вот Металлист признают потому что эмблема будет та же,короче это только начало разбирательств,люди могут пойти в суды и добиваться выплаты долгов.
    Конечно будут суды,уже знаю 3 футболистов которые хотят эти деньги
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 16.06.2021 21:56
    +6
    Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:33
    Они какое-ту хитрую правопреемственность организовали: только на название и эмблему.
    Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
    Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
    Я где слышал что так нельзя и есть типа основания что им запретят,Днепр-1 не призанли премником,а вот Металлист признают потому что эмблема будет та же,короче это только начало разбирательств,люди могут пойти в суды и добиваться выплаты долгов.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:54
    -3
    Думаю Метал- Металлист на долго в пердиве!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:48
    +3
    А что по долгам Металлиста? Владиленыч отдаст? а там сумма не малая,это не газоны в академии поменять!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.06.2021 21:46
    -5
    Металлист 1, Металлист 2,... как бы из-за всех этих клонов в Харькове народ не перестрелял бы друг друга. В итоге
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 16.06.2021 21:45
    -1
    Лишився один крок - перейменувати Металіст 1925 в Металіст і зразу в УПЛ.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 16.06.2021 21:29
    +11
    Вот так просто?А как же долги клуба,это же правопреемник старого Металлиста?
    Я конечно за возрождение,но по правилам.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:24
    +10
    Самый красивый жест был бы - если бы погасили долг перед Эдмаром.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 16.06.2021 21:56
    +6
    Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:33
    Они какое-ту хитрую правопреемственность организовали: только на название и эмблему.
    Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
    Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
    Я где слышал что так нельзя и есть типа основания что им запретят,Днепр-1 не призанли премником,а вот Металлист признают потому что эмблема будет та же,короче это только начало разбирательств,люди могут пойти в суды и добиваться выплаты долгов.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:33
    +5
    Diamond66689, 16.06.2021 21:29
    Вот так просто?А как же долги клуба,это же правопреемник старого Металлиста?
    Я конечно за возрождение,но по правилам.
    Они какое-ту хитрую правопреемственность организовали: только на название и эмблему.
    Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
    Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:46
    +3
    DSH88, 16.06.2021 22:43
    Тебе должны ... Так это пох тебе простят.
    пох на тебя,а долги надо отдавать!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:34
    +3
    avtv5555, 16.06.2021 22:16
    Не беспокойтесь Харьковчане разберутся Металлист у нас один. Готовтесь через 4 -5 лет к борьбе за 3 место. Деньги будут вкладывать в трансферы серьезные Меня забавляет как засуетились некотырые неадекватные болельщики Динамо и команда не та. и за сколько Ярославский продал. и куда он дел "народные" деньги.Трансферами у нас занимаются професионалы.а не товарищ Суркис и динамовские "сердца" поэтому будет результат
    Причём здесь твои перлы про сердца?Совершенно Киев пох!Долги есть и ты это знаешь и я спрашиваю как они будут погашаться.Или ты думаешь что бывшие игроки простят?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:48
    +3
    А что по долгам Металлиста? Владиленыч отдаст? а там сумма не малая,это не газоны в академии поменять!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.06.2021 21:35
    +3
    Trollface, 16.06.2021 21:32
    Интересно куда Ярославский вложил деньги от продажи Металлиста?
    А его Курченко кинул.
    Там договор был на продажу за 170 млн $.
    А Курченко первый транш только 70 заплатил. 100 - потом должен был.
    Что было "потом" вы сами всё знаете.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.06.2021 21:32
    +3
    Интересно куда Ярославский вложил деньги от продажи Металлиста?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:54
    +2
    DSH88, 16.06.2021 22:49
    Ну так отдай. Квартплату заплати сначала и на работу устройся
    Всё понятно пердив на долго
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:48
    +2
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.06.2021 22:44
    Вот те, кто за долги вопрос поднимает, вы реально не интересовались вопросом процедуры банкротства, что это и что происходит с долгами? Так вот, подучите матчасть и вопросы сами собой отпадут.
    Так Метал банкрот? так что же он возрождает?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.06.2021 22:08
    +2
    Это как РФ стала правоприемником СССР,со всеми долгами и обязательствами? Тогда Ярославскому придеться раскошелиться на приличные деньги, я думаю, что какие-то деньги у него остались от продажи команды Курченко,там еще много осталось...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 22:24
    +1
    syrkis-shybkis, 16.06.2021 22:06
    Уверен?
    Инфа 100чка!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.06.2021 22:09
    +1
    Пора фанам Металла создавать клуб "Металл".
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 16.06.2021 21:45
    +1
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 21:41
    Металлист возрождается - голубые негодуют
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 16.06.2021 21:26
    +1
    С возвращением !!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 16.06.2021 22:58
    0
    Ярык наверное не думал над тем что сейчас игроки которым должны деньги по контракту начнут судиться с Металистом, и подавать жалобы в УЕФА! И УЕФА начнёт действовать жестоко по этому поводу.
    Пускай спросит у Бени....
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.06.2021 22:44
    0
    Вот те, кто за долги вопрос поднимает, вы реально не интересовались вопросом процедуры банкротства, что это и что происходит с долгами? Так вот, подучите матчасть и вопросы сами собой отпадут.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 16.06.2021 22:06
    0
    Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:54
    Думаю Метал- Металлист на долго в пердиве!
    Уверен?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 21:59
    0
    Diamond66689, 16.06.2021 21:56
    Я где слышал что так нельзя и есть типа основания что им запретят,Днепр-1 не призанли премником,а вот Металлист признают потому что эмблема будет та же,короче это только начало разбирательств,люди могут пойти в суды и добиваться выплаты долгов.
    Конечно будут суды,уже знаю 3 футболистов которые хотят эти деньги
    Ссылка
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