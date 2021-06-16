ОФИЦИАЛЬНО. Металл переименуют в Металлист

Бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что УАФ 16 июня вынесла решение, которым разрешила клубу «Металл» получить название «Металлист».
С сезона 2021/22 клуб будет выступать в Первой лиге под названием «Металлист».
«Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый «Металлист» со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба».
«Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к «Металлисту», городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса», - заявил Ярославский.
Клуб «Металл» уверенно выиграл чемпионат Второй лиги, а Ярославский ранее обещал, что команда через год будет в УПЛ.
Источник — ФК Металл
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Пускай спросит у Бени....
Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
Я конечно за возрождение,но по правилам.
Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
Я конечно за возрождение,но по правилам.
Понятно, что дела и долги натворил Курченко, но надо как-то цивилизованно вопросы решать.
Иначе шлейф схем будет плестись за клубом.
Там договор был на продажу за 170 млн $.
А Курченко первый транш только 70 заплатил. 100 - потом должен был.
Что было "потом" вы сами всё знаете.
Пускай спросит у Бени....
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