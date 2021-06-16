Суперфинал Второй лиги. Металл – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 июня, состоится Суперфинал Второй лиги Украины. За звание чемпиона сыграют харьковский «Металл» и хмельницкое «Подолье». Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Начало матча в 17:00.
Смотрите видеотрансляцию на Sport.ua:
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Источник — Sport.ua
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