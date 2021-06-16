1-й тур
Металл
1 : 0
Подолье
16.06.2021, FT

Гол Фомина принес Металлу победу над Подольем в Суперфинале Второй лиги

Харьковский клуб выиграл матч за звание чемпиона дивизиона

  • 16.06.2021 18:54
  • 2211 просмотров
  • 3 комментария
Гол Фомина принес Металлу победу над Подольем в Суперфинале Второй лиги
© ПФЛ

В среду, 16 июня, состоялся Суперфинал Второй лиги Украины. 

В матче за звание чемпиона харьковский «Металл» обыграл хмельницкое «Подолье». Игра проходила в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Отметим, что «Подолье» выиграло группу А, «Металл» – группу Б. Также в классе повысились «Ужгород» и «Кривбасс», которые заняли вторые места соответственно.

Суперфинал Второй лиги Украины

«Металл» (Харьков) - «Подолье» (Хмельницкий) - 1:0
Гол: Фомин, 54

«Металл» (стартовый состав): Каневцев, Люлька, Мизюк, Гуйе, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Пидлепенець, Жо, Фомин. 
Запасные: Денчук, Багачанский, Стрижак, Ярош, Шопин, Нехтий, Рязанцев, Сикорский.
Главный тренер: Александр Кучер.

«Подолье» (стартовый состав): Чуваев, Корохов, Пернацький, Воловик, Морговський, Прихна, Липовуз, Савошко, Мораренко, Каверин, Карпенко. 
Запасные: Шухман, Панасенков, Цыбульник, Шпикула, Прилепа, Жданов, Матвеенко, Салбак, Худик, Романюк, Павлюк. 
Главный тренер: Виталий Костышин.

Арбитр - София Причина (Львовская область).
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 19:45
    +1
    Багачанская, Панасенкова? Антиресно девки пляшут...
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    Shchebet
    online
      Shchebet, 16.06.2021 19:40
    +1
    Ничего неожиданного!
    Молодцы!
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    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 16.06.2021 19:29
    -1
    Металл - велик !!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 19:45
    +1
    Багачанская, Панасенкова? Антиресно девки пляшут...
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 16.06.2021 19:40
    +1
    Ничего неожиданного!
    Молодцы!
    Ссылка
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