Гол Фомина принес Металлу победу над Подольем в Суперфинале Второй лиги

В среду, 16 июня, состоялся Суперфинал Второй лиги Украины.
В матче за звание чемпиона харьковский «Металл» обыграл хмельницкое «Подолье». Игра проходила в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».
Отметим, что «Подолье» выиграло группу А, «Металл» – группу Б. Также в классе повысились «Ужгород» и «Кривбасс», которые заняли вторые места соответственно.
Суперфинал Второй лиги Украины
«Металл» (Харьков) - «Подолье» (Хмельницкий) - 1:0
Гол: Фомин, 54
«Металл» (стартовый состав): Каневцев, Люлька, Мизюк, Гуйе, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Пидлепенець, Жо, Фомин.
Запасные: Денчук, Багачанский, Стрижак, Ярош, Шопин, Нехтий, Рязанцев, Сикорский.
Главный тренер: Александр Кучер.
«Подолье» (стартовый состав): Чуваев, Корохов, Пернацький, Воловик, Морговський, Прихна, Липовуз, Савошко, Мораренко, Каверин, Карпенко.
Запасные: Шухман, Панасенков, Цыбульник, Шпикула, Прилепа, Жданов, Матвеенко, Салбак, Худик, Романюк, Павлюк.
Главный тренер: Виталий Костышин.
Арбитр - София Причина (Львовская область).
Источник — Sport.ua
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