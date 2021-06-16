Гол Фомина принес Металлу победу над Подольем в Суперфинале Второй лиги

В среду, 16 июня, состоялся Суперфинал Второй лиги Украины.

В матче за звание чемпиона харьковский «Металл» обыграл хмельницкое «Подолье». Игра проходила в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена».

Отметим, что «Подолье» выиграло группу А, «Металл» – группу Б. Также в классе повысились «Ужгород» и «Кривбасс», которые заняли вторые места соответственно.

Суперфинал Второй лиги Украины

«Металл» (Харьков) - «Подолье» (Хмельницкий) - 1:0

Гол: Фомин, 54

«Металл» (стартовый состав): Каневцев, Люлька, Мизюк, Гуйе, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Пидлепенець, Жо, Фомин.

Запасные: Денчук, Багачанский, Стрижак, Ярош, Шопин, Нехтий, Рязанцев, Сикорский.

Главный тренер: Александр Кучер.

«Подолье» (стартовый состав): Чуваев, Корохов, Пернацький, Воловик, Морговський, Прихна, Липовуз, Савошко, Мораренко, Каверин, Карпенко.

Запасные: Шухман, Панасенков, Цыбульник, Шпикула, Прилепа, Жданов, Матвеенко, Салбак, Худик, Романюк, Павлюк.

Главный тренер: Виталий Костышин.

Арбитр - София Причина (Львовская область).

