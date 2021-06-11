Итоговые таблицы Второй лиги. Металл и Подолье разыграют золотые медали

11 июня завершился турнир во Второй лиге, третьем по силе украинском дивизионе. 4 команды получили путевки в Первую лигу.

Победители групп, «Подолье» Хмельницкий и «Металл» Харьков, разыграют золотые медали 16 июня в 17:00 на Центральном стадионе в Черкассах.

Также в Первую лигу вышли команды, занявшие вторые места – «Ужгород» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Вторая лига. 26-й тур

Волынь-2 – Ужгород – 1:1

Карпаты – Нива Винница – 1:2

Карпаты Галич – Чернигов – 2:1

Чайка – Диназ Вышгород – 0:1

Эпицентр Дунаевцы – Подолье – 0:3

Никополь – Балканы – 0:1

Реал Фарма – Металлург Запорожье – 2:0

Днепр Черкасcы – Кривбасс – 1:3

Итоговые турнирные таблицы

Группа A

Группа B