Итоговые таблицы Второй лиги. Металл и Подолье разыграют золотые медали

11 июня завершился турнир в третьем по силе украинском дивизионе

  • 11.06.2021 20:15
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Итоговые таблицы Второй лиги. Металл и Подолье разыграют золотые медали
© ФК Металл

11 июня завершился турнир во Второй лиге, третьем по силе украинском дивизионе. 4 команды получили путевки в Первую лигу.

Победители групп, «Подолье» Хмельницкий и «Металл» Харьков, разыграют золотые медали 16 июня в 17:00 на Центральном стадионе в Черкассах. 

Также в Первую лигу вышли команды, занявшие вторые места – «Ужгород» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Вторая лига. 26-й тур

  • Волынь-2 – Ужгород – 1:1
  • Карпаты – Нива Винница – 1:2
  • Карпаты Галич – Чернигов – 2:1
  • Чайка – Диназ Вышгород – 0:1
  • Эпицентр Дунаевцы – Подолье – 0:3
  • Никополь – Балканы – 0:1
  • Реал Фарма – Металлург Запорожье – 2:0
  • Днепр Черкасcы – Кривбасс – 1:3

Итоговые турнирные таблицы

Группа A

Группа B

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Источник — Sport.ua

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