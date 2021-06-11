Итоговые таблицы Второй лиги. Металл и Подолье разыграют золотые медали

11 июня завершился турнир во Второй лиге, третьем по силе украинском дивизионе. 4 команды получили путевки в Первую лигу.
Победители групп, «Подолье» Хмельницкий и «Металл» Харьков, разыграют золотые медали 16 июня в 17:00 на Центральном стадионе в Черкассах.
Также в Первую лигу вышли команды, занявшие вторые места – «Ужгород» и «Кривбасс» Кривой Рог.
Вторая лига. 26-й тур
- Волынь-2 – Ужгород – 1:1
- Карпаты – Нива Винница – 1:2
- Карпаты Галич – Чернигов – 2:1
- Чайка – Диназ Вышгород – 0:1
- Эпицентр Дунаевцы – Подолье – 0:3
- Никополь – Балканы – 0:1
- Реал Фарма – Металлург Запорожье – 2:0
- Днепр Черкасcы – Кривбасс – 1:3
Итоговые турнирные таблицы
Группа A
Группа B
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Источник — Sport.ua
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