Металлист 1925 опроверг информацию об объединении с Металлом

Менеджер Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что «Металлист 1925» в УПЛ заменит другой харьковский клуб — «Металл».
Представители «Металлиста 1925» данную информацию опровергли. Клуб получил аттестат на участие в УПЛ и готовится к историческому старту.
Источники в «Металле» также опровергают информацию Заховайло. Клуб готовится к «золотому матчу» с «Подольем», в котором определится сильнейшая команда Второй лиги-2021. Игра состоится в среду в 17:00.
Источник — Footboom
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