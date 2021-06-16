Металлист 1925 опроверг информацию об объединении с Металлом

Менеджер Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что «Металлист 1925» в УПЛ заменит другой харьковский клуб — «Металл».

Представители «Металлиста 1925» данную информацию опровергли. Клуб получил аттестат на участие в УПЛ и готовится к историческому старту.

Источники в «Металле» также опровергают информацию Заховайло. Клуб готовится к «золотому матчу» с «Подольем», в котором определится сильнейшая команда Второй лиги-2021. Игра состоится в среду в 17:00.