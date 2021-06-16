Металлист 1925 опроверг информацию об объединении с Металлом

Харьковский клуб готовится к старту УПЛ

  • 16.06.2021 13:35
  • 1517 просмотров
  • 2 комментария
Металлист 1925 опроверг информацию об объединении с Металлом
© ФК Металлист 1925

Менеджер Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что «Металлист 1925» в УПЛ заменит другой харьковский клуб — «Металл».

Представители «Металлиста 1925» данную информацию опровергли. Клуб получил аттестат на участие в УПЛ и готовится к историческому старту.

Источники в «Металле» также опровергают информацию Заховайло. Клуб готовится к «золотому матчу» с «Подольем», в котором определится сильнейшая команда Второй лиги-2021. Игра состоится в среду в 17:00.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 16.06.2021 14:05
    +5
    Нікому і нічого наш Металіст не зобов'язаний! Самі міняйте свої назви скільки заманеться.
    Ссылка
    aspol
    online
      aspol, 16.06.2021 14:03
    -3
    Металлист 1925 обязан сменить название, хотя бы на Авангард - так Металлист до начала 60-х назывался
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 16.06.2021 14:05
    +5
    Нікому і нічого наш Металіст не зобов'язаний! Самі міняйте свої назви скільки заманеться.
    Ссылка
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