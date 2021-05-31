Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Быстро пролетим Первую лигу, а там УПЛ и еврокубки»

Клуб «Металл», который скоро должен быть переименован в «Металлист», вышел в Первую лигу, а Александр Ярославский уверен, что через год команда повысится в УПЛ.
«9 лет были ожидания, что мы вернем «Металлист». И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем - будет презентация».
«Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель - играть в еврокубках».
«Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства - найти нам нового Роналду копейки за три», - сказал Ярославский.
Источник — ПроФутбол
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на оленях утром ранним
Гэ-гээээйййй............
Но если действительно:
В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Вторая десятка будет бороться за сохранение прописки. Четыре худшие понизятся в классе.
То выиграть условный Юго-Восток или Левый берег будет не очень сложно.
И если очки сохранятся, то и УПЛ реальна.
Что там за группа вырисовывается?
Николаев.
Авангард.
Горняк-Спорт.
Металл
Кривбасс
Альянс
Оболонь
ВПК Агро
Полесье...
+ 1
А если серьезно то еврокубки к столетию клуба жду 100%
Ярославский может себе это позволить, но... Это все настараживает.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
Ярославский может себе это позволить, но... Это все настараживает.
сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
на оленях утром ранним
Гэ-гээээйййй............
Но если действительно:
В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Вторая десятка будет бороться за сохранение прописки. Четыре худшие понизятся в классе.
То выиграть условный Юго-Восток или Левый берег будет не очень сложно.
И если очки сохранятся, то и УПЛ реальна.
Что там за группа вырисовывается?
Николаев.
Авангард.
Горняк-Спорт.
Металл
Кривбасс
Альянс
Оболонь
ВПК Агро
Полесье...
+ 1
А если серьезно то еврокубки к столетию клуба жду 100%
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