Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Быстро пролетим Первую лигу, а там УПЛ и еврокубки»

Клуб «Металл», который скоро должен быть переименован в «Металлист», вышел в Первую лигу, а Александр Ярославский уверен, что через год команда повысится в УПЛ.

«9 лет были ожидания, что мы вернем «Металлист». И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем - будет презентация».

«Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель - играть в еврокубках».

«Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства - найти нам нового Роналду копейки за три», - сказал Ярославский.