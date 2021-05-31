Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Быстро пролетим Первую лигу, а там УПЛ и еврокубки»

В клубе уверены, что через год снова повысятся в классе

  • 31.05.2021 16:11
  • 3574 просмотра
  • 18 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Быстро пролетим Первую лигу, а там УПЛ и еврокубки»
© fcmetalua

Клуб «Металл», который скоро должен быть переименован в «Металлист», вышел в Первую лигу, а Александр Ярославский уверен, что через год команда повысится в УПЛ.

«9 лет были ожидания, что мы вернем «Металлист». И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем - будет презентация».

«Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель - играть в еврокубках».

«Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства - найти нам нового Роналду копейки за три», - сказал Ярославский.

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Источник — ПроФутбол

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 31.05.2021 17:51
    -2
    Сказочный... на подпевке у Терехова... Скоро расскажет, что через 2 года ЛЧ возьмет...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 31.05.2021 17:45
    +2
    Ярик и в нулевых тоже пафосно говорил когда от Фельдмана к нему клуб перешел, и не обманул.. шороху наделал конкретного
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 31.05.2021 17:37
    0
    То ви ще на Агробізнес не потрапляли
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 31.05.2021 16:52
    +1
    Мы поедем, мы помчимся
    на оленях утром ранним
    Гэ-гээээйййй............
    Но если действительно:
    В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Вторая десятка будет бороться за сохранение прописки. Четыре худшие понизятся в классе.
    То выиграть условный Юго-Восток или Левый берег будет не очень сложно.
    И если очки сохранятся, то и УПЛ реальна.
    Что там за группа вырисовывается?
    Николаев.
    Авангард.
    Горняк-Спорт.
    Металл
    Кривбасс
    Альянс
    Оболонь
    ВПК Агро
    Полесье...
    + 1
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 16:41
    -2
    B0N1K, 31.05.2021 16:26
    ці тонни пафосу і піару - це під осінні вибори міського голови Харкова, Ярославський навряд чи особисто балотуватиметься, але зараз всі харківські фінансово-промислові групи мобілізуються, щоб провести свого в крісло мера й посилити свій вплив у місті
    ну не зря же там Терехов ошиваеться
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 16:41
    +1
    Stelios Komnin, 31.05.2021 16:25
    Если наберет аргентинцев/бразильцев - вполне потянет. Сколько таких "проектов" на деньгах вырастали за 2-3 года.
    просто пока что только первая лига, а там уже клубы явно посерьезнее Яруда будут.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 16:31
    +5
    Через 3 роки вибори президента, гонка за електоратом починається вже зараз
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 31.05.2021 16:30
    +1
    а там и Кубок Млечного пути впереди
    А если серьезно то еврокубки к столетию клуба жду 100%
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 31.05.2021 16:29
    +1
    Hemingway, 31.05.2021 16:25
    1 рік в першій лізі + 1 рік в упл, так що єврокубки будуть не скоріше ніж через 2 роки. Єдиний шанс прискорити цей процес - кубкок україни.
    клуб має мати професійний статус протягом 3-х років, щоб бути допущеним до єврокубків. Коли Метал отримав цей статус я не знаю, але якщо перед стартом у другій лізі, то тоді лише за 2 сезони єврокубки можливі. Але місце в них ще треба вибороти після виходу в УПЛ. Дніпро-1 вже 2 сезони в УПЛ, говорили про єврокубки, але поки туди потрапити не змогли
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.05.2021 16:28
    +5
    А там и межпланетный кубок...
    Ссылка
    xvalenok01
      xvalenok01, 31.05.2021 16:28
    +2
    За год пройти первую лигу могут. Не такая уж большая проблема. Но это скоко бабла надо вложить....
    Ярославский может себе это позволить, но... Это все настараживает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 16:27
    +8
    Очень много пафоса.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 31.05.2021 16:27
    0
    Ярославский свое слово держит это не Козловский.По составу Метал не слабее того же Вереса или Черноморца плюс усилятся, так что выход в суперлигу более чем реальный. А там и за 3-5 места поборется.
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 31.05.2021 16:26
    +6
    _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    ці тонни пафосу і піару - це під осінні вибори міського голови Харкова, Ярославський навряд чи особисто балотуватиметься, але зараз всі харківські фінансово-промислові групи мобілізуються, щоб провести свого в крісло мера й посилити свій вплив у місті
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 16:25
    +2
    _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    Если наберет аргентинцев/бразильцев - вполне потянет. Сколько таких "проектов" на деньгах вырастали за 2-3 года.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 16:25
    +5
    1 рік в першій лізі + 1 рік в упл, так що єврокубки будуть не скоріше ніж через 2 роки. Єдиний шанс прискорити цей процес - кубкок україни.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 31.05.2021 16:22
    -2
    Кстати это читерство, так проходить 2 и 1 лигу! В этих лигах, должен быть потолок зарплат или более ужесточенный лимит на легионеров! Хотя кого я обманываю, они все равно бы обошли эти лимиты...
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    +3
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 16:27
    +8
    Очень много пафоса.
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 31.05.2021 16:26
    +6
    _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    ці тонни пафосу і піару - це під осінні вибори міського голови Харкова, Ярославський навряд чи особисто балотуватиметься, але зараз всі харківські фінансово-промислові групи мобілізуються, щоб провести свого в крісло мера й посилити свій вплив у місті
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 16:31
    +5
    Через 3 роки вибори президента, гонка за електоратом починається вже зараз
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.05.2021 16:28
    +5
    А там и межпланетный кубок...
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 16:25
    +5
    1 рік в першій лізі + 1 рік в упл, так що єврокубки будуть не скоріше ніж через 2 роки. Єдиний шанс прискорити цей процес - кубкок україни.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    +3
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 31.05.2021 17:45
    +2
    Ярик и в нулевых тоже пафосно говорил когда от Фельдмана к нему клуб перешел, и не обманул.. шороху наделал конкретного
    Ссылка
    xvalenok01
      xvalenok01, 31.05.2021 16:28
    +2
    За год пройти первую лигу могут. Не такая уж большая проблема. Но это скоко бабла надо вложить....
    Ярославский может себе это позволить, но... Это все настараживает.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 16:25
    +2
    _Funny_Cat, 31.05.2021 16:17
    слишком много слащавых речей от него
    сначала это все более как то реально воспринималось, а сейчас смахивает на второго Козловского , который тоже со второй лиги в Еврокубки залетал, а в реальности с трудом удержался в УПЛ.
    Если наберет аргентинцев/бразильцев - вполне потянет. Сколько таких "проектов" на деньгах вырастали за 2-3 года.
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 31.05.2021 16:52
    +1
    Мы поедем, мы помчимся
    на оленях утром ранним
    Гэ-гээээйййй............
    Но если действительно:
    В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 20 клубов. Они будут разделены на две группы по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Вторая десятка будет бороться за сохранение прописки. Четыре худшие понизятся в классе.
    То выиграть условный Юго-Восток или Левый берег будет не очень сложно.
    И если очки сохранятся, то и УПЛ реальна.
    Что там за группа вырисовывается?
    Николаев.
    Авангард.
    Горняк-Спорт.
    Металл
    Кривбасс
    Альянс
    Оболонь
    ВПК Агро
    Полесье...
    + 1
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 16:41
    +1
    Stelios Komnin, 31.05.2021 16:25
    Если наберет аргентинцев/бразильцев - вполне потянет. Сколько таких "проектов" на деньгах вырастали за 2-3 года.
    просто пока что только первая лига, а там уже клубы явно посерьезнее Яруда будут.
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 31.05.2021 16:30
    +1
    а там и Кубок Млечного пути впереди
    А если серьезно то еврокубки к столетию клуба жду 100%
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 31.05.2021 16:29
    +1
    Hemingway, 31.05.2021 16:25
    1 рік в першій лізі + 1 рік в упл, так що єврокубки будуть не скоріше ніж через 2 роки. Єдиний шанс прискорити цей процес - кубкок україни.
    клуб має мати професійний статус протягом 3-х років, щоб бути допущеним до єврокубків. Коли Метал отримав цей статус я не знаю, але якщо перед стартом у другій лізі, то тоді лише за 2 сезони єврокубки можливі. Але місце в них ще треба вибороти після виходу в УПЛ. Дніпро-1 вже 2 сезони в УПЛ, говорили про єврокубки, але поки туди потрапити не змогли
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 31.05.2021 17:37
    0
    То ви ще на Агробізнес не потрапляли
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 31.05.2021 16:27
    0
    Ярославский свое слово держит это не Козловский.По составу Метал не слабее того же Вереса или Черноморца плюс усилятся, так что выход в суперлигу более чем реальный. А там и за 3-5 места поборется.
    Ссылка
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