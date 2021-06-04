Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой (№88 WTA). Встреча пройдет на корте №7 после матча ATP Чеккинато – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Грачева
|1-й круг
|Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA
|Арруабаррена (6-2 6-3) №192 WTA
|2-й круг
|Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA
|Джорджи (7-5 1-6 6-2) №80 WTA
Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.
В четвертом круге победительница встречи сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Анетт Контавейт из Эстонии (№31 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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