Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче третьего круга украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой (№88 WTA). Встреча пройдет на корте №7 после матча ATP Чеккинато – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Костюк Грачева 1-й круг Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA Арруабаррена (6-2 6-3) №192 WTA 2-й круг Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA Джорджи (7-5 1-6 6-2) №80 WTA

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.



В четвертом круге победительница встречи сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Анетт Контавейт из Эстонии (№31 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРОГНОЗ