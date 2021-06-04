Марта Костюк – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В субботу, 5 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет россиянка Варвара Грачева (№88 WTA). Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 57 тысяч евро призовых в дополнение к €113 тысячам, которые уже завоеваны. Также девушки будут сражаться за 110 очков в рейтинг WTA. Для обеих это дебютный матч третьего круга на этом турнире.



Соперница



20-летняя Грачева – игрок, который предпочитает грунтовые покрытия. Именно на земле она пока добилась своих главных успехов – дважды побеждала на 60-тысячниках ITF. Кстати, в одном из матчей за титул россиянка как раз и добыла свою единственную победу над Мартой. Случилось это во французском Сен-Мало в 2019-м году. Практически в это же время был выигран другой турнир подобной категории в Валенсии.



В основной сетке турниров Большого Шлема Грачева дебютировала в прошлом году на US Open, после чего сыграла и на Ролан Гаррос. В Париже, как и Костюк, проиграла в первом раунде. Украинские болельщики должны помнить тот матч Грачевой, ведь он был против Свитолиной. Элина, как и в этом году, начала хорошо, провалила середину матча и сумела дожать в концовке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Мощным прорывом для россиянки стал US Open, где ей удалось пробиться в третий круг, обыграв Паулу Бадосу и Кики Младенович. Остановила Варвару хорватка Петра Мартич. На уровне WTA россиянка пока ничем не отличилась, ее полноценный переход из турниров ITF все еще продолжается.

Путь на турнире

Стадия Костюк Грачева 1-й круг Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA Арруабаррена (6-2 6-3) №192 WTA 2-й круг Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA Джорджи (7-5 1-6 6-2) №80 WTA



Статистика в 2021 году

Костюк Грачева матчи (выигранные) 14-7 (67%) 10-13 (43%) % первой подачи 66.0 64.0 выигранных очков на первой подаче, % 60.7 60.4 выигранных очков на второй подаче, % 42.6 47.6 выигранных очков на приеме, % 48.1 41.9 эйсы, % 3.0 1.6 тай-брейки (выигранные) 0-4 (0%) 1-1 (50%)

Прогноз



Марта в третий раз будет сражаться за выход во вторую неделю ТБШ. Предыдущие попытки оказались неудачными, но и соперницы были другого калибра. В 15-летнем возрасте пришлось играть против Свитолиной на Australian Open, а в прошлом году Костюк едва не остановила победную поступь Наоми Осаки в рамках US Open. После победы в первом круге над Мугурусой украинке открылась сетка 12-й сеяной, поэтому и соперница по третьему кругу далеко не такая опасная. Это большой шанс, за который нужно цепляться зубами.



Грачева хороша на задней линии, но особых преимуществ перед Костюк у нее нет. Разве что Марта будет играть прямолинейно, тогда россиянка может отыграть банально чище и использовать свои шансы. Преимущество в мощи украинки не будет таким явным, как на харде, где она выносила эту соперницу 6:2, 6:2. Поэтому Марте нужно будет чаще играть нестандартно, по возможности гоняя Грачеву не только влево-вправо, но и вперед-назад. Варвара играет довольно глубоко за задней линии, откуда за укороченными бегать не так просто.

Прогноз: победа Костюк в двух сетах