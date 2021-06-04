Марта Костюк – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Пока что лучший шанс украинки выйти во вторую неделю ТБШ

  • 04.06.2021 20:00
  • 1702 просмотра
  • 4 комментария
Марта Костюк – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В субботу, 5 июня, украинка Марта Костюк (№81 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет россиянка Варвара Грачева (№88 WTA). Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 57 тысяч евро призовых в дополнение к €113 тысячам, которые уже завоеваны. Также девушки будут сражаться за 110 очков в рейтинг WTA. Для обеих это дебютный матч третьего круга на этом турнире.
 
Соперница
 
20-летняя Грачева – игрок, который предпочитает грунтовые покрытия. Именно на земле она пока добилась своих главных успехов – дважды побеждала на 60-тысячниках ITF. Кстати, в одном из матчей за титул россиянка как раз и добыла свою единственную победу над Мартой. Случилось это во французском Сен-Мало в 2019-м году. Практически в это же время был выигран другой турнир подобной категории в Валенсии.
 
В основной сетке турниров Большого Шлема Грачева дебютировала в прошлом году на US Open, после чего сыграла и на Ролан Гаррос. В Париже, как и Костюк, проиграла в первом раунде. Украинские болельщики должны помнить тот матч Грачевой, ведь он был против Свитолиной. Элина, как и в этом году, начала хорошо, провалила середину матча и сумела дожать в концовке. 

Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Мощным прорывом для россиянки стал US Open, где ей удалось пробиться в третий круг, обыграв Паулу Бадосу и Кики Младенович. Остановила Варвару хорватка Петра Мартич. На уровне WTA россиянка пока ничем не отличилась, ее полноценный переход из турниров ITF все еще продолжается.

Путь на турнире

Стадия  Костюк   Грачева
1-й круг   Мугуруса (6-1 6-4) №13 WTA  Арруабаррена (6-2 6-3) №192 WTA
2-й круг  Чжэн Сайсай (6-1 6-4) №57 WTA  Джорджи (7-5 1-6 6-2) №80 WTA

Статистика в 2021 году
 
   Костюк   Грачева
матчи (выигранные) 14-7 (67%) 10-13 (43%)
% первой подачи 66.0 64.0
выигранных очков на первой подаче, % 60.7 60.4
выигранных очков на второй подаче, % 42.6 47.6
выигранных очков на приеме, % 48.1 41.9
эйсы, % 3.0 1.6
тай-брейки (выигранные) 0-4 (0%) 1-1 (50%)

Прогноз
 
Марта в третий раз будет сражаться за выход во вторую неделю ТБШ. Предыдущие попытки оказались неудачными, но и соперницы были другого калибра. В 15-летнем возрасте пришлось играть против Свитолиной на Australian Open, а в прошлом году Костюк едва не остановила победную поступь Наоми Осаки в рамках US Open. После победы в первом круге над Мугурусой украинке открылась сетка 12-й сеяной, поэтому и соперница по третьему кругу далеко не такая опасная. Это большой шанс, за который нужно цепляться зубами.
 
Грачева хороша на задней линии, но особых преимуществ перед Костюк у нее нет. Разве что Марта будет играть прямолинейно, тогда россиянка может отыграть банально чище и использовать свои шансы. Преимущество в мощи украинки не будет таким явным, как на харде, где она выносила эту соперницу 6:2, 6:2. Поэтому Марте нужно будет чаще играть нестандартно, по возможности гоняя Грачеву не только влево-вправо, но и вперед-назад. Варвара играет довольно глубоко за задней линии, откуда за укороченными бегать не так просто.

Прогноз: победа Костюк в двух сетах

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 21:15
    0
    Другий матч поспіль Марта є фавориткою. Знову багато чого залежить саме від неї. Наскільки їй вдасться впоратися зі своїми нервами, щоб вперше в кар'єрі вийти у другий тиждень Шолома, дуже цікаво. Мені особисто вкрай хочеться побачити її матч проти Іги.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 04.06.2021 20:37
    0
    Супер. Игры наших разведены по времени. Завтра Элина первым запуском на Шатрие, наверное, по Евроспорту будет.
    Марта на другом каком-то корте вторым запуском после Чеккинато - Мюзетти
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 04.06.2021 20:22
    +1
    Давай Мартуська, віримо в тебе!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.06.2021 20:09
    +1
    Тут Марта почти явный фаворит,если не перегорит перед матчем,то победит
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 04.06.2021 20:22
    +1
    Давай Мартуська, віримо в тебе!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.06.2021 20:09
    +1
    Тут Марта почти явный фаворит,если не перегорит перед матчем,то победит
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.06.2021 21:15
    0
    Другий матч поспіль Марта є фавориткою. Знову багато чого залежить саме від неї. Наскільки їй вдасться впоратися зі своїми нервами, щоб вперше в кар'єрі вийти у другий тиждень Шолома, дуже цікаво. Мені особисто вкрай хочеться побачити її матч проти Іги.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 04.06.2021 20:37
    0
    Супер. Игры наших разведены по времени. Завтра Элина первым запуском на Шатрие, наверное, по Евроспорту будет.
    Марта на другом каком-то корте вторым запуском после Чеккинато - Мюзетти
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности