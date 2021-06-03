Это россиянка. Известна следующая соперница Костюк на Ролан Гаррос

Марта играла против нее не один раз

  • 03.06.2021 16:05
  • 809 просмотров
  • 3 комментария
Это россиянка. Известна следующая соперница Костюк на Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Варвара Грачева из России (№88 WTA) стала следующей соперницей украинки Марты Костюк в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга россиянка в трех сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии (№80 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 1:6, 6:2
 
Ранее Костюк и Грачева играли между собой трижды, на счету украинки две победы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 03.06.2021 16:26
    0
    У Марти завжди починалися проблеми на турнірах, починаючи з 3-ої гри. Маю на увазі, що рівень гри українки погіршувався. Подивимося, чи Марта переросла і цю проблему....
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    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 16:16
    +1
    Бажаю перемоги! Якість гри у Марти є однозначно вища, ніж у суперниці, як на мене. Головне, налаштуватися на матч, менше нервувати, а більше холодного розуму
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    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:11
    +3
    Тепер на рахунку українки має стати три перемоги. Успіху, Мартуню! Гарно підготуйся, не неодооцінюй суперницю, грай першим номером і обов'язково візьми на матч сестричку!
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    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:11
    +3
    Тепер на рахунку українки має стати три перемоги. Успіху, Мартуню! Гарно підготуйся, не неодооцінюй суперницю, грай першим номером і обов'язково візьми на матч сестричку!
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 16:16
    +1
    Бажаю перемоги! Якість гри у Марти є однозначно вища, ніж у суперниці, як на мене. Головне, налаштуватися на матч, менше нервувати, а більше холодного розуму
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 03.06.2021 16:26
    0
    У Марти завжди починалися проблеми на турнірах, починаючи з 3-ої гри. Маю на увазі, що рівень гри українки погіршувався. Подивимося, чи Марта переросла і цю проблему....
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