Это россиянка. Известна следующая соперница Костюк на Ролан Гаррос

Варвара Грачева из России (№88 WTA) стала следующей соперницей украинки Марты Костюк в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга россиянка в трех сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии (№80 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 1:6, 6:2



Ранее Костюк и Грачева играли между собой трижды, на счету украинки две победы.