Это россиянка. Известна следующая соперница Костюк на Ролан Гаррос

Варвара Грачева из России (№88 WTA) стала следующей соперницей украинки Марты Костюк в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга россиянка в трех сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии (№80 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 1:6, 6:2
Ранее Костюк и Грачева играли между собой трижды, на счету украинки две победы.
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Источник — Sport.ua
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