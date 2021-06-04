Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка, посеянная под пятым номером, сразится против чешки Барборы Крейчиковой (№33 WTA). Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Крейчикова
|1-й круг
|Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA
|Кр. Плишкова (5-7 6-4 6-2) №89 WTA
|2-й круг
|Энн Ли (6-0 6-4) №75 WTA
|Александрова (6-2 6-3) №34 WTA
Ранее теннисистки между собой не играли.
В четвертом круге победительница встречи сразится против Слоан Стивенс из США (№59 WTA) или Каролины Муховой из Чехии (№19 WTA).
Источник — Sport.ua
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