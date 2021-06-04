Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

В субботу, 5 июня, украинка Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет матч третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Соперницей украинки станет чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA). Время начала матча – 13:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток 57 тысяч евро призовых в дополнение к €113 тысячам, которые уже завоеваны. Обе теннисистки пока что не заработают очков в рейтинг, так как прошлой осенью дошли до более поздних стадий. К слову, обе тогда проиграли сенсационной Наде Подороске из Аргентины.



Соперница



Барбора Крейчикова расцвела во время пандемии коронавируса. До этого ее знали как первоклассную парницу, но не более. На счету 25-летней чешки два выигранных Шлема в паре (Ролан Гаррос и Уимблдон в 2018-м) и три – в миксте (последние три Australian Open). Результаты в одиночном разряде стали появляться лишь в прошлом году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Судите сами, впервые Барбора «ворвалась» в топ-200 еще в 2014 году, но за пять сезонов выше 115-го места не поднималась. И лишь после успешного прошлогоднего Ролан Гаррос ей удалось войти в сотню сильнейших. Хотя нужно сделать скидку и на то, что в прошлом году чешке немного повезло. Как и многие другие, Барбора попала в основную сетку из-за неучастия многих топовых спортсменок. На тот момент ее рейтинг был №114, чего в стандартной ситуации хватит лишь для высокого номера посева в отборе. По пути в четвертый раунд Крейчикова встретила лишь одну сеяную – свою соотечественницу Баррбору Стрыцову (32), которая уже двигалась к завершению карьеры. В третьем круге Крейчикова должна была выйти на Серену, но Уильямс-младшая снялась перед матчем с Цветаной Пиронковой на одну стадию ранее. В теории противостояние со Свитолиной могло состояться уже тогда, но чешка в четвертом круге уступила Подороске, которая следом выбила еще и Элину.



В 2021-м году Крейчикова поверила в себя и уже практически добралась до топ-30. Она дошла до финала на крупном хардовом турнире в Дубае, где уступила лишь Гарбинье Мугурусе. На грунте результаты не хуже: первая победа над соперницей из топ-10 (Кенин, Рим), выигранный турнир в Страсбурге и действующая серия из семи побед подряд. На кортах Парижа Барбора обыграла Кристину Плишкову и Катерину Александрову. Обе не являются грунтовыми специалистами, но точно выглядят сильнее оппозиции Свитолиной на данном турнире.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Крейчикова 1-й круг Бабель (6-2 7-5) №1111 WTA Кр. Плишкова (5-7 6-4 6-2) №89 WTA 2-й круг Энн Ли (6-0 6-4) №75 WTA Александрова (6-2 6-3) №34 WTA



Статистика в 2021 году

Свитолина Крейчикова матчи (выигранных) 21-9 (70%) 21-9 (70%) % первой подачи 59.7 59.1 выигранных очков на первой подаче, % 66.8 67.5 выигранных очков на второй подаче, % 46.2 48.8 выигранных очков на приеме, % 45.6 43.9 эйсы, % 4.4 4.0 тай-брейки (выигранных) 5-6 (45%) 2-5 (29%)

Прогноз



Если первые два матча Свитолина могла проиграть из-за своего плохого настроя на матч, то в этой встрече Крейчикова все может сделать сама. Она уже более полугода играет на высоком уровне в одиночке и готова только прогрессировать. Для этого как раз и нужно побеждать более высокорейтинговых теннисисток.



Крейчикова, как и любая топовая парница, отлично играет у сетки. В этом будет ее главное преимущество перед Свитолиной. На грунте это не играет определяющую роль, но может решить в паре важных моментов. Элина, в свою очередь, намного лучше двигается по корту, этот козырь обязательно нужно вытаскивать из рукава. Но чтобы увидеть разницу, нужно максимально двигать соперницу. Крейчикова не любит слишком много бегать по задней линии. Для нее идеальная ситуация, когда нужно сделать не более двух шагов перед ударом.



Что касается чисто игрового мастерства, то у чешки с этим проблем нет. Матч с Крейчиковой – серьезное испытание, которое покажет, готова ли Элина к серьезным достижениям на данном турнире. Конечно же, не стоит списывать со счетов ранний вылет Гаэля Монфиса. Будем надеяться, что это не принесло слишком много негативных эмоций его невесте.

Сетка до полуфинала потихоньку расчищается, но не в первый ли раз что-то подобное?

Прогноз: победа Свитолиной в трех сетах