Определилась следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

В третьем круге украинка сыграет с одной из самых прогрессирующих теннисисток тура

  • 03.06.2021 14:50
  • 3371 просмотр
  • 10 комментариев
Определилась следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) уверенно выиграла матч второго круга в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису и станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной.
 
В матче второго раунда Крейчикова одолела россиянку Екатерину Александрову (№34 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:3
 
Ранее Свитолина еще не встречалась с Крейчиковой, но выиграла 19 из 22 последних матчей против представительниц Чехии.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 03.06.2021 16:15
    -2
    Крейчикова сейчас пашет как Папа Карло. 5 матчей на прошлой неделе в Страсбурге, 2 из которых были 3-х сетовики.. Взяла титул в Страсбурге'280 = эмоциональное истощение.. сразу на РГ - и первая игра тоже 3 сета.. встреча с Элиной будет 8-я по счету за последние 2 недели для чешки. полу-дохлую Крейчикову Элина должна легко закрывать думаю..
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    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 16:10
    0
    Elis, 03.06.2021 16:07
    Податки зазвичай вираховує та країна, де проходить турнір. А проти мордорки в Еліни значно більше шансів при менших зусиллях було б. Впевнена, що "шкода" стосувалось виключно цього аспекту.
    Пропоную надалі вболівати разом за Еліну, а не сваритись між собою і проти своїх же.
    Дякую Elis за те, що написав точно то само, що я мав на увазі. Але з етичних міркувань не хотів розводити тут базар.
    Вболіваємо за Еліну!
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    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:07
    +2
    никовіліст, 03.06.2021 15:47
    Можливо недополяку-переукраїнцю й шкода, а всьому цивілізованому людству однозначно краще коли парашне лайно програє, не отримує призові, не платить податки в парашну казну, коли парашна тряпка й кляте "RUS" зникають з турнірної сітки.
    Податки зазвичай вираховує та країна, де проходить турнір. А проти мордорки в Еліни значно більше шансів при менших зусиллях було б. Впевнена, що "шкода" стосувалось виключно цього аспекту.
    Пропоную надалі вболівати разом за Еліну, а не сваритись між собою і проти своїх же.
    Ссылка
    Ked
    online
      Ked, 03.06.2021 15:49
    +1
    Барбора сейчас на ходу, что не скажешь про Элю. Все зависит от настроя Элины. Удачи!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 03.06.2021 15:47
    0
    Arti2222, 03.06.2021 14:59
    Дуже шкода, що не Александрова. Маємо надію хоча б на достойний матч, про перемогу мовчу, щоб не зурочити. Еліні удачі!
    Можливо недополяку-переукраїнцю й шкода, а всьому цивілізованому людству однозначно краще коли парашне лайно програє, не отримує призові, не платить податки в парашну казну, коли парашна тряпка й кляте "RUS" зникають з турнірної сітки.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 03.06.2021 15:44
    +2
    "але виграла 19 з 22 останніх матчів проти представниць Чехії" - яке це має значення? Чому не рахуєте скільки матчів виграла проти народжених у вихідні дні та у будні? По блондинкам та шатенкам? По маючим сестер та окремо маючим братів?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 15:00
    +5
    Александр Науменко, 03.06.2021 14:55
    Бажано щоб гра відбулась в післяобіденний час.
    Краще ввечері.
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 14:59
    +7
    Дуже шкода, що не Александрова. Маємо надію хоча б на достойний матч, про перемогу мовчу, щоб не зурочити. Еліні удачі!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.06.2021 14:55
    0
    Бажано щоб гра відбулась в післяобіденний час.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2021 14:55
    0
    Як для 1/16 дуже важка суперниця. Морально готовий до поразки
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 14:59
    +7
    Дуже шкода, що не Александрова. Маємо надію хоча б на достойний матч, про перемогу мовчу, щоб не зурочити. Еліні удачі!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 15:00
    +5
    Александр Науменко, 03.06.2021 14:55
    Бажано щоб гра відбулась в післяобіденний час.
    Краще ввечері.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 16:07
    +2
    никовіліст, 03.06.2021 15:47
    Можливо недополяку-переукраїнцю й шкода, а всьому цивілізованому людству однозначно краще коли парашне лайно програє, не отримує призові, не платить податки в парашну казну, коли парашна тряпка й кляте "RUS" зникають з турнірної сітки.
    Податки зазвичай вираховує та країна, де проходить турнір. А проти мордорки в Еліни значно більше шансів при менших зусиллях було б. Впевнена, що "шкода" стосувалось виключно цього аспекту.
    Пропоную надалі вболівати разом за Еліну, а не сваритись між собою і проти своїх же.
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 03.06.2021 15:44
    +2
    "але виграла 19 з 22 останніх матчів проти представниць Чехії" - яке це має значення? Чому не рахуєте скільки матчів виграла проти народжених у вихідні дні та у будні? По блондинкам та шатенкам? По маючим сестер та окремо маючим братів?
    Ссылка
    Ked
    online
      Ked, 03.06.2021 15:49
    +1
    Барбора сейчас на ходу, что не скажешь про Элю. Все зависит от настроя Элины. Удачи!
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 16:10
    0
    Elis, 03.06.2021 16:07
    Податки зазвичай вираховує та країна, де проходить турнір. А проти мордорки в Еліни значно більше шансів при менших зусиллях було б. Впевнена, що "шкода" стосувалось виключно цього аспекту.
    Пропоную надалі вболівати разом за Еліну, а не сваритись між собою і проти своїх же.
    Дякую Elis за те, що написав точно то само, що я мав на увазі. Але з етичних міркувань не хотів розводити тут базар.
    Вболіваємо за Еліну!
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 03.06.2021 15:47
    0
    Arti2222, 03.06.2021 14:59
    Дуже шкода, що не Александрова. Маємо надію хоча б на достойний матч, про перемогу мовчу, щоб не зурочити. Еліні удачі!
    Можливо недополяку-переукраїнцю й шкода, а всьому цивілізованому людству однозначно краще коли парашне лайно програє, не отримує призові, не платить податки в парашну казну, коли парашна тряпка й кляте "RUS" зникають з турнірної сітки.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.06.2021 14:55
    0
    Бажано щоб гра відбулась в післяобіденний час.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2021 14:55
    0
    Як для 1/16 дуже важка суперниця. Морально готовий до поразки
    Ссылка
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