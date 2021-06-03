Определилась следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

Чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) уверенно выиграла матч второго круга в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису и станет следующей соперницей украинки Элины Свитолиной.



В матче второго раунда Крейчикова одолела россиянку Екатерину Александрову (№34 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:2, 6:3



Ранее Свитолина еще не встречалась с Крейчиковой, но выиграла 19 из 22 последних матчей против представительниц Чехии.