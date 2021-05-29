Черноморец увозит из Харькова три очка

Закончилась 14-матчевая беспроигрышная серия харьковской команды

  • 29.05.2021 14:44
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Черноморец увозит из Харькова три очка

В 28-ом туре в гости к харьковскому «Металлисту 1925» пожаловал одесский «Черноморец». Это был матч команд, находящихся в верху турнирной таблицы. Одесситы шли на втором месте, опережая на 2 очка, занимающих третью строчку таблицы харьковчан. Команда из Одессы – один из старейший клубов Украины. «Черноморец» провёл в высшем дивизионе Украины 715 матчей. Выше одесситов по количеству проведенных матчей в элите лишь 4 команды («Динамо», «Шахтёр», «Днепр» и «Карпаты»). Хоть харьковскому клубу идёт всего пятый год, и они лишь в четвёртый раз встречаются с одесским клубом, но для болельщиков этот матч ассоциировал со знаменитым  противостояние Харьков – Одесса в футболе. Это противостояние началось ещё в 30-х годах прошлого века и имеет очень интересную и насыщенную историю. Но давайте о дне насущном. Сейчас два клуба среди фаворитов текущего чемпионата и оба клуба имеют большие амбиции и строят громадные планы на будущее. В прошлом чемпионате «Металлист 1925» дважды играл против «Черноморца». Матчи в Харькове и в Одессе завершились без забитых мячей. В текущем сезоне игра в Одессе принесла победу морякам – 2:0. Причём, харьковчане с 57-ой минуты матча имели численное преимущество, но играя в большинстве умудрились пропустить два гола. Также стоит отметить, что в составе одесской команды играет Дмитрий Поспелов, бывший игрок «Металлиста 1925». Дмитрий провёл за харьковчан 47 матчей и забил 10 голов. Не чужд Харьков и главному тренеру одесситов Алексей Антонову, который в ходе сезона сменил на тренерском мостике Сергея Ковальца. В своё время Антонов провел за тот ещё харьковский «Металлист» 37 матчей и забил 7 голов. Страсти накануне матча бушевали бурные, «Металлист 1925» даже выступил на своём официальном сайте со специальным заявлением о деструктивных силах, которые угрожают нормальному проведению матча.

Накануне матча, в предыдущем туре, обе команды одержали крупные победы. Харьковчане на выезде со счетом 3:0 обыграли ивано-франковское «Прикарпатье», а одесситы дома легко разобрались с херсонским «Кристаллом» – 4:0.

У хозяев в опорной зоне вышел Габелок, а не Кольцов, Артём набрал в последних турах отличную форму, а место левого полузащитника занял центрхав Батюшин. Набравший хорошую форму в весенней части вингер Дмитренко остался на скамейке запасных. Главная потеря хозяев – бразилец Дерек, которого будут лечить до конца сезона. Место на острие атаки занял опытный Пономарь, в последних пяти турах Виталий отличился 6 голами и 2 ассистами. Алексей Антонов не стал менять победный состав и снова выпустил ту же одиннадцатку, которая добилась убедительной победы над «Кристаллом».

Уже в дебюте матча стало понятно, что обе команды будут играть быстро, и акцент сделают на атаки с передачами с флангов в штрафную площадку. У хозяев уже в самом начале игры создал острый момент Батюшин, он здорово прострелил вдоль ворот соперника, но, увы, замкнуть прострел никто не успел. В ответ уже одессит Ковбаса протащил мяч и выкладывал его в центр, под удар, но вратарь хозяев Сидоренко бросился на перехват и забрал круглого в руки. Размашистые атаки проводили хозяев поля. Батюшин и Савин раз за разом подавали мяч на голову Виталия Пономаря, но защитники одесской команды не давали центрфорварду нанести прицельный удар по воротам.

И вот тут, в дебютный отрезок игры, случилось важнейшее событие первого тайма. Козак и Авагимян разыграли мяч в глубине левого фланга, и последний сделал заброс на ход Брагару. Тот, ворвавшись в штрафную площадку, в борьбе с Западней, рухнул оземь, как подкошенный. На мой взгляд, одесский футболист умело подставился. Арбитр зафиксировал толчок со стороны защитника харьковчан и назначил пенальти.  Илья Путря пробил хладнокровно и точно – 0:1. Это второй гол в Ильи в этом чемпионате и снова с 11-метровой отметки.

На кураже одесситы выполнили несколько опасных стандартов. Сидоренко вступал в игру после штрафного от Кравченко и углового от Авагимяна. Но «Металлист 1925» тоже  завелся. Пошли прицельные удары. И вот уже Паламарчук потащил плотный удар от Крыськива, затем среагировал на удар Пономаря с острого угла вратарской площадки.

На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу подопечных Антонова.

Но уже в самом начале второго тайма хозяева могли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. После углового от Савина Пономарь выиграл верховую борьбу и сбросил Крыскиву. Дмитрий, находясь прямо перед воротами, попал в перекладину! Это было на 48-ой минуте матча. А на 55-ой уже штанга спасла одесситов. После подачи Жичикова с правого фланга в касание в прыжке замыкал подачу  Голодюк – и сотряс своим ударом штангу! В ответ несколько раз били издали Авагимян и Вачиберадзе. Активный Пономарь на 64-ой минуте после углового от Савина пробил головой выше ворот.

Второй тайм вышел очень нервным. Арбитр матча Романов не скупился на жёлтые карточки и в ходе матча продемонстрировал игрокам 9 горчичников (5 хозяевам и 4 гостям). Взмахнул жёлтой арбитр и перед тренерской скамьей харьковчан, наказав Валерия Кривенцова. Харьковчане не желали проигрывать и создавали момент за моментом. Пробивал Савин, затем Крыськив. А на 78-ой минуте Пономарь бросился за мячом и налетел на Паламарчука. Арбитр показал вторую жёлтую нападающему «Металлиста 1925», а это означало удаление для форварда харьковчан. Но даже в меньшинстве могли хозяева отыграться. После углового от Жичикова удар вышедшего на замену Ченбая принял на себя защитник Мартыненко и головой вынес мяч в поле с линии ворот. Шла 80-ая минута матча. Чуть позже Паламарчук среагировал на хороший удар Крыськива. У гостей в концовке матча был хороший момент увеличить преимущество, но Сидоренко справился с ударом Сухорочко.

Но и одного гола хватило для победы подопечным Антонова. Эта победа позволила «Черноморцу» за два тура до финиша обеспечить себе путёвку в УПЛ, на день позже «Вереса»! Теоретически догнать одесситов ещё могут «Металлист 1925» и «Николаев», но и с первыми, и со вторыми команда Антонова имеет преимущество в личных встречах. Так, что в любом случае, «Черноморец» окажется выше.

Подопечные Кривенцова не проигрывали с ноября прошлого года и вот серия из 14 беспроигрышных матчей оборвана. «Металлист 1925» ожидает сложная концовка сезона и нервная борьба за третье место, так как уже нет права на ошибку. Тем не менее, болельщики, а их на матче было больше 13 тысяч, конкретно 13134  (это рекорд Первой лиги в этом сезоне), верят, что команда обязательно выполнит задачу выхода в высший украинский дивизион. Одним словом, концовка сезона обещает быть жаркой.

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«Металлист 1925» – «Черноморец» 0:1

Гол: Путря (12 с пенальти).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин (Дмитренко 85), Голодюк (Блажко 80), Крыськив, Батюшин (Ченбай 80), Пономарь.

«Черноморец»: Паламарчук, Мартыненко, Горопевшек (Микицей 90+3), Путря, Долгов, Кравченко (к), Вачиберадзе, Брагару (Мащенко 71), Ковбаса (Штогрин 70), Авагимян (Сухоручко 78), Козак.

Предупреждения: Пономарь (60, 78), Габелок (58), Ткачук (64), Кривенцов (65 гл. тр.) – Путря (40), Долгов (47), Гропевшек (60), Мащенко (71).

Удаление: Пономарь (78 вторая жёлтая).

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Анатолий Хамаев, Sport.ua

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