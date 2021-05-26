В четверг, 27 мая, состоится центральный матч 28-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» примет одесский «Черноморец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Поединок между третьей и второй командой турнирной таблицы соответственно обещает быть очень интригующим. В случае победы харьковчане могут обойти одесситов на один балл и увеличить свои шансы на путевку в УПЛ. Беспроигрышная клубная серия команды Валерия Кривенцова длится с 25 ноября. С этого времени в 14 - ти играх в их активе 10 побед и 4 ничьих.

«Черноморец» также идет достаточно убедительно, но вот на выезде в последнее время не слишком впечатляет. В частности, в 25-м туре в Николаеве удалось спастись от поражения только на последних секундах - 1:1, а в следующем игровом дне минимально уступили в Волочиске - 0:1. Впрочем, к матчу в Харькове одесситы подходят в хорошем настроении - в минувшую пятницу ими был повержен аутсайдер, херсонский «Кристалл» - 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Черноморец».