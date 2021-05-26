28-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Черноморец
27.05.2021 19:00

Металлист 1925 - Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 28-го тура Первой лиги

  • 26.05.2021 16:53
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Металлист 1925 - Черноморец. Текстовая трансляция матча
© Металлист 1925

В четверг, 27 мая, состоится центральный матч 28-го тура Первой лиги Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» примет одесский «Черноморец». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Поединок между третьей и второй командой турнирной таблицы соответственно обещает быть очень интригующим. В случае победы харьковчане могут обойти одесситов на один балл и увеличить свои шансы на путевку в УПЛ. Беспроигрышная клубная серия команды Валерия Кривенцова длится с 25 ноября. С этого времени в 14 - ти играх в их активе 10 побед и 4 ничьих. 

«Черноморец» также идет достаточно убедительно, но вот на выезде в последнее время не слишком впечатляет. В частности, в 25-м туре в Николаеве удалось спастись от поражения только на последних секундах - 1:1, а в следующем игровом дне  минимально уступили в Волочиске - 0:1. Впрочем, к матчу в Харькове одесситы подходят в хорошем настроении - в минувшую пятницу ими был повержен аутсайдер, херсонский «Кристалл»  - 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Черноморец».

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Источник — Sport.ua

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