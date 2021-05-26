Металлист 1925: Матч с Черноморцем может быть сорван деструктивными силами

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» выступил с официальным заявлением. В клубе считают, что матч 28-го тура Первой лиги против одесского «Черноморца» может быть сорван некими «деструктивными силами».

«Накануне центрального матча 28-го тура чемпионата Первой лиги ПФЛ между ФК «Металлист 1925» (Харьков) и ФК «Черноморец» (Одесса) считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины о тревожных сигналах, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК «Металлист» может стать объектом спланированной «провокации» деструктивных сил. Сил, заинтересованных, согласно имеющимся данным, в срыве матча, дальнейшем техническом поражении ФК «Металлист 1925» и, главное, желаемой дискредитации нашего клуба, как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время предстоящей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей ФК «Металлист 1925» в текущем сезоне в Первой лиге! Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые все-таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них «сюрпризы».

Еще раз подчеркнем: необходимые превентивные меры нами кратно усиленны для того, чтобы каждый из болельщиков, который придет в четверг, 27 мая, на ОСК «Металлист», чувствовал себя в полной безопасности. Уверены, что циничные планы, которые вынашиваются в головах «доброжелателей», так и останутся в теоретической плоскости. А многотысячная армия болельщиков на трибунах, как и огромная аудитория телезрителей предстоящего матча, насладится в ближайший четверг футболом исключительного уровня качества, интриги и с соблюдением принципов Fair Play», — говорится в заявлении «Металлист 1925».

Матч «Металлист 1925» — «Черноморец» должен состояться в четверг, 27 мая, на ОСК «Металлист». Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00.