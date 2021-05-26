28-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Черноморец
27.05.2021 19:00

Металлист 1925: Матч с Черноморцем может быть сорван деструктивными силами

Харьковский клуб опасается событий, которые могут привести к его техническому поражению

  • 26.05.2021 15:46
  • 2705 просмотров
  • 9 комментариев
Металлист 1925: Матч с Черноморцем может быть сорван деструктивными силами
© ФК Металлист 1925

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» выступил с официальным заявлением. В клубе считают, что матч 28-го тура Первой лиги против одесского «Черноморца» может быть сорван некими «деструктивными силами».

«Накануне центрального матча 28-го тура чемпионата Первой лиги ПФЛ между ФК «Металлист 1925» (Харьков) и ФК «Черноморец» (Одесса) считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины о тревожных сигналах, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК «Металлист» может стать объектом спланированной «провокации» деструктивных сил. Сил, заинтересованных, согласно имеющимся данным, в срыве матча, дальнейшем техническом поражении ФК «Металлист 1925» и, главное, желаемой дискредитации нашего клуба, как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время предстоящей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей ФК «Металлист 1925» в текущем сезоне в Первой лиге! Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые все-таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них «сюрпризы».

Еще раз подчеркнем: необходимые превентивные меры нами кратно усиленны для того, чтобы каждый из болельщиков, который придет в четверг, 27 мая, на ОСК «Металлист», чувствовал себя в полной безопасности. Уверены, что циничные планы, которые вынашиваются в головах «доброжелателей», так и останутся в теоретической плоскости. А многотысячная армия болельщиков на трибунах, как и огромная аудитория телезрителей предстоящего матча, насладится в ближайший четверг футболом исключительного уровня качества, интриги и с соблюдением принципов Fair Play», — говорится в заявлении «Металлист 1925».

Матч «Металлист 1925» — «Черноморец» должен состояться в четверг, 27 мая, на ОСК «Металлист». Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00.

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Источник — ФК Металлист 1925

(12 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 26.05.2021 16:55
    0
    Минусующие мыши, порошу минусы подкреплять вашими ответами.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 16:52
    +1
    Зачем выделяли матч и перенесли? Ведь раньше он стоял в одном ряду с сегодняшними играми. И чуть ли не намёк на 2 мая 2014 с игрой ЧО - МХ. Но тогда за 3 дня до игры сьехались в город "самообороны" из других регионов, которые потом стояли на вьездах в город рядом с мвд. А пан парубий потерял контроль над ними. О чём отлично было рассказано с таймингом событий в Думской. Но тут то ситуация другая. Неужели борьба за власть в Харькове?
    Хотя уверен, что ничего особенного не случится. Замануха.
    Ссылка
    hakkinen
    online
      hakkinen, 26.05.2021 16:51
    +1
    И эта командочка из моего прекрасного города...
    Они х уйню несут, а стыдно мне.
    Деструктивные силы, б лядь!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 16:21
    0
    Всё как обычно.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.05.2021 16:18
    0
    Шо за бред????????
    Если есть инфа о срыве матча кем то, называйте имена.
    А не мутите какие то интриги!!!
    Ссылка
    Ja Ja
    online
      Ja Ja, 26.05.2021 16:14
    +2
    Черноморец в УПЛ!
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 16:00
    -1
    Президентом Агробизнеса? Ждете в гости?
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 26.05.2021 15:52
    +2
    Черноморец - чемпион!
    Ссылка
    mykola
    online
      mykola, 26.05.2021 15:50
    +3
    Піар хід?
    Ссылка
    mykola
    online
      mykola, 26.05.2021 15:50
    +3
    Піар хід?
    Ссылка
    Ja Ja
    online
      Ja Ja, 26.05.2021 16:14
    +2
    Черноморец в УПЛ!
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 26.05.2021 15:52
    +2
    Черноморец - чемпион!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 16:52
    +1
    Зачем выделяли матч и перенесли? Ведь раньше он стоял в одном ряду с сегодняшними играми. И чуть ли не намёк на 2 мая 2014 с игрой ЧО - МХ. Но тогда за 3 дня до игры сьехались в город "самообороны" из других регионов, которые потом стояли на вьездах в город рядом с мвд. А пан парубий потерял контроль над ними. О чём отлично было рассказано с таймингом событий в Думской. Но тут то ситуация другая. Неужели борьба за власть в Харькове?
    Хотя уверен, что ничего особенного не случится. Замануха.
    Ссылка
    hakkinen
    online
      hakkinen, 26.05.2021 16:51
    +1
    И эта командочка из моего прекрасного города...
    Они х уйню несут, а стыдно мне.
    Деструктивные силы, б лядь!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.05.2021 16:55
    0
    Минусующие мыши, порошу минусы подкреплять вашими ответами.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 16:21
    0
    Всё как обычно.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 26.05.2021 16:18
    0
    Шо за бред????????
    Если есть инфа о срыве матча кем то, называйте имена.
    А не мутите какие то интриги!!!
    Ссылка
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