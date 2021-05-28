Одесский «Черноморец» вернулся в УПЛ спустя два сезона, проведенных в Первой Лиге.
Металлист 1925 – Черноморец – 0:1. Как Одесса вернулась в УПЛ. Видео гола и обзор.
События матча
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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