Харьковский нефарт. Металлист 1925 проиграл Черноморцу

В центральном поединке 28-го тура Первой лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец», третья и вторая команды чемпионата.

На ОСК «Металлист» подопечные Валерия Кривенцова со старта захватили инициативу: неплохо атаковали флангами и частенько тревожили Паламарчука. Тем удивительнее стал пропущенный ими гол. В одной из нечастых атак одесситов Брагару рухнул в штрафной после того как Западня сыграл с ним корпус в корпус. Арбитр Романов без колебаний указал на «точку» и пенальти четко реализовал Путря – 0:1.

«Металлист 1925» продолжал наседать на ворота Паламарчука и имел несколько голевых моментов: дважды кипер «Черноморца» выручил после ударов Пономаря и еще раз спас после добивания с линии вратарской от Крыськива.

После перерыва хозяева еще настырнее пошли на ворота одесситов. Крыськив попал в перекладину, Голодюк – в штангу, а Савин головой пробил в сантиметрах от ворот. Под конец встречи еще и Ченбай с левой сотряс стойку ворот гостей, но забить харьковчанам так и не удалось.

Победа позволила одесситам набрать 58 очков и гарантировала им место в элите украинского футбола. «Металлист 1925» на третьей позиции с 53-мя очками и имеет хорошие шансы сохранить за собой проходное место.

Украинская Первая лига. 28 тур.

«Металлист 1925» – «Черноморец» - 0:1

Путря, 12 (пен.)

Габелок, 59, Пономар, 60, Ткачук, 64 - Путря, 41, Горопевшек, 60, Мащенко, 71

Пономар, 78 (вторая желтая карточка)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Голодюк (Блажко, 81), Крыськив, Батюшин (Ченбай, 80), Пономар

«Черноморец»: Паламарчук, Мартыненко, Горопевшек (Микицей, 92), Путря, Долгов, Кравченко, Вачиберадзе, Брагару (Мащенко, 70), Ковбаса (Штогрин, 70), Авагимян, Козак

Арбитр: Виталий Романов, Днепр

Стадион: ОСК «Металлист», Харьков

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА