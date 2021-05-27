28-й тур
Металлист 1925
0 : 1
Черноморец
27.05.2021, FT

Харьковский нефарт. Металлист 1925 проиграл Черноморцу

Харьковчане имели голевых моментов на несколько матчей, но так и не смогли забить

  • 27.05.2021 20:50
  • 3424 просмотра
  • 9 комментариев
Харьковский нефарт. Металлист 1925 проиграл Черноморцу
© ФК Металлист 1925

В центральном поединке 28-го тура Первой лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец», третья и вторая команды чемпионата.

На ОСК «Металлист» подопечные Валерия Кривенцова со старта захватили инициативу: неплохо атаковали флангами и частенько тревожили Паламарчука. Тем удивительнее стал пропущенный ими гол. В одной из нечастых атак одесситов Брагару рухнул в штрафной после того как Западня сыграл с ним корпус в корпус. Арбитр Романов без колебаний указал на «точку» и пенальти четко реализовал Путря – 0:1.

«Металлист 1925» продолжал наседать на ворота Паламарчука и имел несколько голевых моментов: дважды кипер «Черноморца» выручил после ударов Пономаря и еще раз спас после добивания с линии вратарской от Крыськива.

После перерыва хозяева еще настырнее пошли на ворота одесситов. Крыськив попал в перекладину, Голодюк – в штангу, а Савин головой пробил в сантиметрах от ворот. Под конец встречи еще и Ченбай с левой сотряс стойку ворот гостей, но забить харьковчанам так и не удалось.

Победа позволила одесситам набрать 58 очков и гарантировала им место в элите украинского футбола. «Металлист 1925» на третьей позиции с 53-мя очками и имеет хорошие шансы сохранить за собой проходное место.

Украинская Первая лига. 28 тур.

«Металлист 1925» – «Черноморец» - 0:1

 Путря, 12 (пен.)

 Габелок, 59, Пономар, 60, Ткачук, 64 - Путря, 41, Горопевшек, 60, Мащенко, 71

 Пономар, 78 (вторая желтая карточка)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Голодюк (Блажко, 81), Крыськив, Батюшин (Ченбай, 80), Пономар

 «Черноморец»: Паламарчук, Мартыненко, Горопевшек (Микицей, 92), Путря, Долгов, Кравченко, Вачиберадзе, Брагару (Мащенко, 70), Ковбаса (Штогрин, 70), Авагимян, Козак

Арбитр: Виталий Романов, Днепр

Стадион: ОСК «Металлист», Харьков

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:12
    0
    В любом случае выйдут в УПЛ, вопрос времени.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 27.05.2021 22:01
    +4
    Такое впечатление,что Металлиста 1925 не очень-то хотят видеть в ПЛ. Я это сразу понял, когда услышал,что игру будет портить этот ушлепок Романов.
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 27.05.2021 21:50
    0
    Не совсем понял: был клуб Метал во второй лиге вышел в первую, сейчас переименовался в Металист. Есть Металист 1925 который, который только что с Черноморцем играл.
    Они так и останутся два отдельных клуба? Кто из них наследник того, старого Металлиста?
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 21:41
    0
    bus, 27.05.2021 21:11
    это и есть обещанный деструктив? унылая пенальтивая победа с удержанием счёта в большинстве (
    конечно клубам УПЛ больше понравится в Одессу летать, чем в Ужгород
    ну кроме Львова
    Одессе хватило бы и ничьей, так кому больше нужна была победа? не понятно вообще
    Ссылка
    az-667
      az-667, 27.05.2021 21:24
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Шавки тявкают...А мы в УПЛ....Караван идет
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 27.05.2021 21:13
    0
    Билеты халявно раздавали ...
    А вот 29го на Металлист - обязательно пойду.
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 21:11
    0
    это и есть обещанный деструктив? унылая пенальтивая победа с удержанием счёта в большинстве (
    конечно клубам УПЛ больше понравится в Одессу летать, чем в Ужгород
    ну кроме Львова
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 21:06
    +3
    кто мешал забивать?
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 21:02
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Браво педерация, браво романов, деньгу полученную отработал .
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 27.05.2021 22:01
    +4
    Такое впечатление,что Металлиста 1925 не очень-то хотят видеть в ПЛ. Я это сразу понял, когда услышал,что игру будет портить этот ушлепок Романов.
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 21:06
    +3
    кто мешал забивать?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:12
    0
    В любом случае выйдут в УПЛ, вопрос времени.
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 27.05.2021 21:50
    0
    Не совсем понял: был клуб Метал во второй лиге вышел в первую, сейчас переименовался в Металист. Есть Металист 1925 который, который только что с Черноморцем играл.
    Они так и останутся два отдельных клуба? Кто из них наследник того, старого Металлиста?
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 21:41
    0
    bus, 27.05.2021 21:11
    это и есть обещанный деструктив? унылая пенальтивая победа с удержанием счёта в большинстве (
    конечно клубам УПЛ больше понравится в Одессу летать, чем в Ужгород
    ну кроме Львова
    Одессе хватило бы и ничьей, так кому больше нужна была победа? не понятно вообще
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 27.05.2021 21:13
    0
    Билеты халявно раздавали ...
    А вот 29го на Металлист - обязательно пойду.
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 21:11
    0
    это и есть обещанный деструктив? унылая пенальтивая победа с удержанием счёта в большинстве (
    конечно клубам УПЛ больше понравится в Одессу летать, чем в Ужгород
    ну кроме Львова
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 21:02
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Браво педерация, браво романов, деньгу полученную отработал .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности