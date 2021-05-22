В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встретятся «Аталанта» (Бергамо) и «Милан». Матч пройдет на «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия), начало - в 21:45.

Команда из Бергамо выдала очередной яркий сезон и еще раз гарантировала себе участие в самом престижном турнире Старого Света. На неделе в «Аталанты» была прекрасная возможность сделать это и без того удачный сезон вообще идеальным, но не получилось - «Ювентус», несмотря на гол Малиновского, обыграл «богиню» в финале Кубка Италии. Поэтому, кажется, команда Гасперини в матче с «Миланом» будет просто доигрывать сезон, особо не напрягаясь. Команде же из Милана победа очень нужна - подопечные Пиоли, хоть и идут в топ-4, в случае неудачи вполне могут откуда вылететь. Тем более, будет прекрасная возможность отомстить соперникам за разгром в первом круге - тогда, напомним, «Милан» дома уступил «Аталанте» 0:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» - «Милан».