38-й тур
Аталанта
0 : 0
Милан
23.05.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта — Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Момент истины для Малиновского и компании

  • 23.05.2021 00:48
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Аталанта — Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 мая, состоится поединок заключительного, 38-го, тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» примет «Милан».

Диспозиция проста: «Аталанта» занимает текущее второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 78 очков. «Милан» — третий, в активе «россонери» 76 очков. «Наполи», идущий на четвертом месте, также набрал 76 очков. У «Ювентуса», который находится на пятом месте, 75 очков, но он проигрывает «Аталанте» по дополнительным показателям и не сможет подняться выше нее в турнирной таблице.

При удачном исходе «Аталанта» сохранит второе место и завоюет серебряные медали Серии А. При неудачном команда Руслана Малиновского может закончить сезон третьей или четвертой.

«Аталанта»

Джан Пьеро Гасперини собрал по-настоящему крепкую и боевую команду, которая ни в грош не ставит авторитетных соперников. Шутка ли — лучшая атака в чемпионате Италии (90 забитых мячей)! Это больше, чем у «Наполи» (85 мячей) и «Интера» (84 мяча). Великолепный результат, которого можно добиться только за счет слаженной командной игры.

В чемпионате у «Аталанты» тоже все в порядке. Команда одержала три победы подряд, а в последний раз «Аталанта» проигрывала в Серии А 8 марта, уступив «Интеру» со счетом 0:1.

Единственное, что может негативно повлиять на игру «Аталанты» — поражение от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии в минувшую среду. Причем дело даже не столько в поражении, которое сделает команду из Бергамо лишь злее, а в накопившейся усталости. У «Милана» было намного больше времени для отдыха.

«Милан»

Казалось, совсем недавно «Милан» всерьез боролся за золотые медали чемпионата Италии, но под конец сезона «россонери» сдулись. «Интер» стал недосягаемым, а поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Лацио» (0:3) — явно не показатель чемпионской игры.

А теперь «Милану» предстоит сражаться насмерть. Ведь если «Милан» проиграет, «Наполи» наберет хотя бы очко, а «Ювентус» победит, то «россонери» останутся не только без медалей, но и без Лиги чемпионов на следующий сезон! Так что миланская команда будет биться до последней капли крови, иного выхода у нее просто нет.

В последнем туре «Милан» неожиданно сыграл вничью с «Кальяри» (0:0), но до этого одержал три победы подряд.

Противостояние

Как ни банально это звучит, исход матча непредсказуем. Даже букмекеры дают командам практически равные шансы. Но все-таки думается, что «Аталанта» на домашней арене сумеет добиться нужного результата. Есть шанс, что обоих соперников устроит и ничья, но слишком уж многое зависит от «Наполи» и «Ювентуса». Так что финальные поединки чемпионата Италии сезона 2020/2021 обещают быть невероятно интересными.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини — Толой, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Рун, Фройлер, Госенс, Малиновский, Муриэль, Сапата.

«Милан»: Доннарумма — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Леау, Ребич.

Не сыграет: Ибрагимович (травма).

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23 мая, воскресенье

«Аталанта» — «Милан»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 21:45
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
АТАЛАНТА — МИЛАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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