В матче 38-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
|90'
|Мартен де Рон (Аталанта) получает красную карточку.
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — Sport.ua
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