Серебро едет в Милан. Аталанта дома уступила команде Пиоли

«Аталанте», чтобы занять второе место в чемпионате, нужна была победа. В «Милана» причина победить была более серьезная - потеря очков могла оставить без Лиги чемпионов.

Острее инициативой владели хозяева, но без явных голевых моментов. Руслан Малиновский традиционно хорошо разворачивался с мячом, но либо терял его, или не мог выйти на ударную позицию. А «Милан» забил в конце первого тайма - Кессье реализовал пенальти, который заработал Тео Эрнандес.

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На второй тайм вышла совсем другая «Аталанта». Оживил игру Муриель, активизировался Малиновский. Но это не принесло результата. На второй добавленной минуте гости удвоили преимущество - Кессье сделал дубль с пенальти, а матч закончился небольшой потасовкой, в которой присутствовала и красная карточка.

«Милан» завоевал серебро, а «богиня» снова третья.

Чемпионат Италии. 38 тур

«Аталанта» – «Милан» - 0:2.

Кессье, 42 (пен), 90+2 (пен).

Фройлер, 48, де Роон, 69, Толой, 86 - Манджукич, 82, Крунич, 90+2, Далот, 90+2.

Де Роон, 90+2.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой (Паломино, 87), Госенс, Мехле (Пашалич, 79), Фройлер (Миранчук, 87), де Роон, Пессина (Муриэль, 46), Малиновский, Сапата.

«Милан»: Д. Доннарумма, Кьер, Калабриа, Эрнандес, Томори, Бенассер (Мейте, 61), Кессье, Чалханоглу, Салемакерс (Далот, 79), Диас (Крунич, 61), Леау (Манджукич, 79).

Арбитр: Маурицио Мариани.

Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА