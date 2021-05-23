38-й тур
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серебро едет в Милан. Аталанта дома уступила команде Пиоли

«Россонери» забили два пенальти и вышли в Лигу чемпионов

  • 23.05.2021 23:45
  • 1708 просмотров
  • 11 комментариев
Серебро едет в Милан. Аталанта дома уступила команде Пиоли
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанте», чтобы занять второе место в чемпионате, нужна была победа. В «Милана» причина победить была более серьезная - потеря очков могла оставить без Лиги чемпионов.

Острее инициативой владели хозяева, но без явных голевых моментов. Руслан Малиновский традиционно хорошо разворачивался с мячом, но либо терял его, или не мог выйти на ударную позицию. А «Милан» забил в конце первого тайма - Кессье реализовал пенальти, который заработал Тео Эрнандес.

Getty Images/Global Images Ukraine

На второй тайм вышла совсем другая «Аталанта». Оживил игру Муриель, активизировался Малиновский. Но это не принесло результата. На второй добавленной минуте гости удвоили преимущество - Кессье сделал дубль с пенальти, а матч закончился небольшой потасовкой, в которой присутствовала и красная карточка.

«Милан» завоевал серебро, а «богиня» снова третья.

Чемпионат Италии. 38 тур

«Аталанта» – «Милан» - 0:2.

 Кессье, 42 (пен), 90+2 (пен).

Фройлер, 48, де Роон, 69, Толой, 86 - Манджукич, 82, Крунич, 90+2, Далот, 90+2.

  Де Роон, 90+2.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой (Паломино, 87), Госенс, Мехле (Пашалич, 79), Фройлер (Миранчук, 87), де Роон, Пессина (Муриэль, 46), Малиновский, Сапата.

«Милан»: Д. Доннарумма, Кьер, Калабриа, Эрнандес, Томори, Бенассер (Мейте, 61), Кессье, Чалханоглу, Салемакерс (Далот, 79), Диас (Крунич, 61), Леау (Манджукич, 79).

Арбитр: Маурицио Мариани.

Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).

АТАЛАНТА - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:48
    0
    Мілан в цьому сезоні-красень. Леао, Чаханглу, друга молодість Ібри! Вітаю Мілан!!!😊😊😊
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:32
    +1
    Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:53
    Слабейший серебряный призер последних лет. Но и Аталанта не заслужила второе, только третье. Лучше чтобы это было Наполи, а Милан в ЛЕ.
    Кому лучше? Наполи неплох тоже, но Милан провел отличный сезон, долгое время вообще был лидером. Все справедливо!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:24
    +1
    Да уж, Аталанта расстроила...
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.05.2021 00:09
    +3
    viktor112007, 23.05.2021 23:58
    в цьому матчі Аталанта не грала, в цьому й проблема. навіть ударів у ствір майже не було. у них вічно така срань у надважливих матчах
    Я к тому что Малиновский - это не панацея от всех болезней. А то часто читаешь комментарии - и такое ощущение что чуть ли не поголовная мысль что Аталанта едва ли не стала бы победителем чемпионата, Кубка и до финала ЛЧ бы дошла оставляй тренер Малиновского на всю игру в важных играх с топами постоянно. Малина, конечно, отличный игрок, но видно что к 65-70 минуте он зачастую сбавляет обороты. Поэтому его и меняют.
    А вот что у Аталанты нормальной длины скамейки нет - это действительно проблема. Лидеры устают, а менять их зачастую некем.
    Ссылка
    volynfc
    online
      volynfc, 23.05.2021 23:58
    +1
    в Аталанти як і минулого сезону закінчився бензин, на декілька останніх але вирішальних матчів, хоч в цілому сезон провели достойно, знову перше місце по забитих, 90 голів в серії А
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 23:58
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 23.05.2021 23:54
    Ну от зараз Малина грав весь матч - що, допомогло?
    Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
    Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
    в цьому матчі Аталанта не грала, в цьому й проблема. навіть ударів у ствір майже не було. у них вічно така срань у надважливих матчах
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 23.05.2021 23:57
    -1
    Очень рад за Милан!
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 23.05.2021 23:54
    -3
    viktor112007, 23.05.2021 23:51
    плужний матч, Мілан був нулячим, але Аталанта у вирішальних матчах вічно обсирається.
    ще якби тренер Гасперіні не плужив часто із замінами, то Аталанта давно було б другою.
    купу очок втратили тупо через те, що Гасперіні дуже тупив із замінами, які найчастіше не підсилювали гру, а навпаки. як ото ранні заміни Малини, який типу, зі слів Гасперіні, не тягнув весь матч. а після його заміни гра у Аталанти повністю зникала, як відрізало.
    Ну от зараз Малина грав весь матч - що, допомогло?
    Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
    Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:53
    0
    Слабейший серебряный призер последних лет. Но и Аталанта не заслужила второе, только третье. Лучше чтобы это было Наполи, а Милан в ЛЕ.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 23:51
    -2
    плужний матч, Мілан був нулячим, але Аталанта у вирішальних матчах вічно обсирається.
    ще якби тренер Гасперіні не плужив часто із замінами, то Аталанта давно було б другою.
    купу очок втратили тупо через те, що Гасперіні дуже тупив із замінами, які найчастіше не підсилювали гру, а навпаки. як ото ранні заміни Малини, який типу, зі слів Гасперіні, не тягнув весь матч. а після його заміни гра у Аталанти повністю зникала, як відрізало.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 23:51
    +1
    В Англии - Манчестеры, В Италии - Миланы, а в России - Ленинград
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.05.2021 00:09
    +3
    viktor112007, 23.05.2021 23:58
    в цьому матчі Аталанта не грала, в цьому й проблема. навіть ударів у ствір майже не було. у них вічно така срань у надважливих матчах
    Я к тому что Малиновский - это не панацея от всех болезней. А то часто читаешь комментарии - и такое ощущение что чуть ли не поголовная мысль что Аталанта едва ли не стала бы победителем чемпионата, Кубка и до финала ЛЧ бы дошла оставляй тренер Малиновского на всю игру в важных играх с топами постоянно. Малина, конечно, отличный игрок, но видно что к 65-70 минуте он зачастую сбавляет обороты. Поэтому его и меняют.
    А вот что у Аталанты нормальной длины скамейки нет - это действительно проблема. Лидеры устают, а менять их зачастую некем.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.05.2021 00:32
    +1
    Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:53
    Слабейший серебряный призер последних лет. Но и Аталанта не заслужила второе, только третье. Лучше чтобы это было Наполи, а Милан в ЛЕ.
    Кому лучше? Наполи неплох тоже, но Милан провел отличный сезон, долгое время вообще был лидером. Все справедливо!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:24
    +1
    Да уж, Аталанта расстроила...
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 23.05.2021 23:58
    +1
    в Аталанти як і минулого сезону закінчився бензин, на декілька останніх але вирішальних матчів, хоч в цілому сезон провели достойно, знову перше місце по забитих, 90 голів в серії А
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 23:51
    +1
    В Англии - Манчестеры, В Италии - Миланы, а в России - Ленинград
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:48
    0
    Мілан в цьому сезоні-красень. Леао, Чаханглу, друга молодість Ібри! Вітаю Мілан!!!😊😊😊
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.05.2021 23:58
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 23.05.2021 23:54
    Ну от зараз Малина грав весь матч - що, допомогло?
    Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
    Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
    в цьому матчі Аталанта не грала, в цьому й проблема. навіть ударів у ствір майже не було. у них вічно така срань у надважливих матчах
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:53
    0
    Слабейший серебряный призер последних лет. Но и Аталанта не заслужила второе, только третье. Лучше чтобы это было Наполи, а Милан в ЛЕ.
    Ссылка
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