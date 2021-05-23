Серебро едет в Милан. Аталанта дома уступила команде Пиоли

«Аталанте», чтобы занять второе место в чемпионате, нужна была победа. В «Милана» причина победить была более серьезная - потеря очков могла оставить без Лиги чемпионов.
Острее инициативой владели хозяева, но без явных голевых моментов. Руслан Малиновский традиционно хорошо разворачивался с мячом, но либо терял его, или не мог выйти на ударную позицию. А «Милан» забил в конце первого тайма - Кессье реализовал пенальти, который заработал Тео Эрнандес.
На второй тайм вышла совсем другая «Аталанта». Оживил игру Муриель, активизировался Малиновский. Но это не принесло результата. На второй добавленной минуте гости удвоили преимущество - Кессье сделал дубль с пенальти, а матч закончился небольшой потасовкой, в которой присутствовала и красная карточка.
«Милан» завоевал серебро, а «богиня» снова третья.
Чемпионат Италии. 38 тур
«Аталанта» – «Милан» - 0:2.
Кессье, 42 (пен), 90+2 (пен).
Фройлер, 48, де Роон, 69, Толой, 86 - Манджукич, 82, Крунич, 90+2, Далот, 90+2.
Де Роон, 90+2.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой (Паломино, 87), Госенс, Мехле (Пашалич, 79), Фройлер (Миранчук, 87), де Роон, Пессина (Муриэль, 46), Малиновский, Сапата.
«Милан»: Д. Доннарумма, Кьер, Калабриа, Эрнандес, Томори, Бенассер (Мейте, 61), Кессье, Чалханоглу, Салемакерс (Далот, 79), Диас (Крунич, 61), Леау (Манджукич, 79).
Арбитр: Маурицио Мариани.
Стадион: «Стадио Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо, Италия).
Источник — Sport.ua
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А вот что у Аталанты нормальной длины скамейки нет - это действительно проблема. Лидеры устают, а менять их зачастую некем.
Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
ще якби тренер Гасперіні не плужив часто із замінами, то Аталанта давно було б другою.
купу очок втратили тупо через те, що Гасперіні дуже тупив із замінами, які найчастіше не підсилювали гру, а навпаки. як ото ранні заміни Малини, який типу, зі слів Гасперіні, не тягнув весь матч. а після його заміни гра у Аталанти повністю зникала, як відрізало.
Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
ще якби тренер Гасперіні не плужив часто із замінами, то Аталанта давно було б другою.
купу очок втратили тупо через те, що Гасперіні дуже тупив із замінами, які найчастіше не підсилювали гру, а навпаки. як ото ранні заміни Малини, який типу, зі слів Гасперіні, не тягнув весь матч. а після його заміни гра у Аталанти повністю зникала, як відрізало.
А вот что у Аталанты нормальной длины скамейки нет - это действительно проблема. Лидеры устают, а менять их зачастую некем.
Якщо по факту - сподівався на Аталанту, але на щастя хоч Наполі не виграло.
Хоча я б ще більше радів якби Аталанта, Ювентус і Наполі перемогли усі троє разом.
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