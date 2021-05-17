Металлист 1925 нанес сокрушительное поражение лидеру чемпионата

В 26-м туре Первой лиги «Металлисту 1925» предстояло принять на своем поле лидера чемпионата – ровенский «Верес». Это был, бесспорно, центральный матч тура и один из центральных матчей весенней части чемпионата.

«Верес» буквально в одном шаге от повышения в классе. Для завоевания заветной путевки в УПЛ, в оставшихся матчах подопечным Юрия Вирта необходимо набрать лишь два очка. К игре в Харькове «Верес» подошел в прекрасной форме – 13 побед в 14 последних матчах и только одна ничья. Но и «Металлист 1925» с осени прошлого года не знает поражений – 8 побед и 4 ничьи в 12 последних играх. Правда, вот в шести матчах, предшествующих игре с «Вересом», подопечные Кривенцова четырежды сыграли вничью, и это настораживало болельщиков харьковского клуба. Также тревожила поклонников «Металлиста 1925» низкая результативность их любимой команды. За 25 матчей харьковчане лишь 24 раза поражали ворота своих соперников. Это была вторая в истории команд встреча.

Первый раз соперники встретились осенью прошлого года. Тогда на львовском стадионе «СКИФ» команды сыграли вничью 0:0. Хотя лично для главного тренера ровенской команды Юрия Вирта предстоящий поединок был третьей его встречей с харьковским «Металлистом 1925». В октябре 2018 года, будучи главным тренером «Руха», Вирт сыграл против харьковской команды вничью – 1:1. Тогда ему противостоял другой тренер «Металлиста 1925», тоже бывший вратарь, Александр Горяинов. Сейчас Юрию Вирту предстояла игра против бывшего защитника Валерия Кривенцова. Кстати, они были партнерами в донецком «Шахтере» в конце 90-х и начале 2000-х годов. И чтобы закончить с предматчевыми раскладами стоит упомянуть о погоде, она была чудесной, настоящей футбольной – 26 градусов, тепло и солнечно. И еще отмечу тот факт, что «Металлист 1925» презентовал перед своими болельщиками третий свой комплект новой игровой формы, выйдя на матч полностью в черной форме.

Хозяева поля к центральному матчу тура подошли не в оптимальном составе. Накануне в самом начале матча с «Оболонью» травмировался Дерек и «вылетел» из обоймы команды до конца сезона. А роль бразильца в команде трудно переоценить, можно сказать, это главное действующее лицо в атаке харьковчан. Перебрал карточек Крыськив, который весной показывает прекрасную игру и очень полезен в середине поля. Кривенцов поставил на место Дерека Виталия Пономаря, а Крыськива вполне ожидаемо заменил Кольцов. Гости выставили на игру свой привычный состав, без единого изменения с тем составом, что был в последнем матче с ВПК-Агро (победа 4:0 в гостях).

«Верес» в первые минуты игры сразу пошел в атаку и заработал несколько угловых подряд. После одного из них очень опасно пробивал капитан гостей форвард Шестаков. «Металлист 1925» не хотел в присутствии более 6 тысяч зрителей играть в осторожный футбол, а хотел порадовать своих поклонников красивой атакующей игрой. И забегая наперед, скажу, в этой игре это харьковской команде удалось сделать сполна. Уже на 6-й минуте Западня заработал штрафной в непосредственной близости от ворот, защищаемых Когутом. Батюшин пробил неплохо, но мяч от защитника гостей срикошетил на угловой.

А через две минуты харьковчане уже смогли распечатать ворота ровенской команды. Голодюк подключил на левом фланге того же Батюшина, тот сделал прекрасный прострел во вратарскую, где был начеку форвард хозяев Пономарь – 1:0. Виталий отличается в третьем подряд матче. Не успели ровенчане прийти в себя, как получили второй мяч в свои ворота. На 12-й минуте Батюшин разрезным пасом с левого края нашел в штрафной Пономаря. Защитники гостей ждали удара от Виталия, а он сыграл очень оригинально и нестандартно, отдав пас пяткой набегающему Артему Габелку. Тот проявил, можно сказать, чудеса хладнокровия, не стал бить сразу, а обыграл на замахе вратаря Когута, и затем спокойно расстрелял ворота, в которых метались, пытаясь подстраховать голкипера, сразу трое соперников – 2:0. Этот гол стал дебютный для Артема в составе харьковской команды.

Очень приятно было смотреть на действия «Металлист 1925», игроки буквально каждую свою атаку пытался доводить до удара. Хлестко над воротами на 15-ой минуте пробил Кольцов. Через пять минут Батюшин пробивает, Когут начеку и отражает удар. На 26-й минуте после смещения с фланга пробивал Савин, чуть-чуть выше ворот ударил Антон. В эти минуты совершенно не было понятно, за счет чего «Верес» собирается отыгрываться. Достаточно долго «Верес» приходил в себя, да, и то делал это посредством тактики мелкого, и не только мелкого фола. Несколько раз врач хозяев поля со своим помощником выбегали на футбольный газон, чтобы оказать помощь игрокам своей команды. Рефери в первом тайме четырежды «награждал» гостей желтыми карточками. Перед самым перерывом подопечные Вирта нанесли два удара по воротам хозяев, бил сначала Солдат и затем Немчанинов. Но Денис Сидоренко сыграл грамотно, и опасность была ликвидирована. На мой взгляд, голкипер харьковской команды проводит свой лучший сезон в карьере.

Начало второго тайма огорчило харьковских болельщиков, которые, кстати, весь матч очень хорошо поддерживали свою команду. «Верес», как и в начале первого тайма, смело пошел в атаку, и это принесло свои плоды. После углового от Панасенко мяч по замысловатой траектории полетел вдоль ворот, ударился об поле, а на дальней штанге кожаного ждал Шестаков, который пробил под перекладину – 2:1. Это 11-й гол в чемпионате для капитана «Вереса». И все же в этот вечер «Металлист 1925» терять очки был не намерен. Хозяева поля после пропущенного гола пошли вперед. В очередной раз вышел на ударную позицию Пономарь. На 59-й минуте он головой замыкал подачу с правого фланга. Казалось, мячу некуда деваться, кроме как оказаться в воротах, но Когут совершил невероятный сейв, и выручил свою команду. На 71-й минуте харьковчане подают угловой, делает это Савин. Происходит борьба в воздухе между Пономарем и Немчаниновым, и мяч влетает в сетку.

После этого хозяева поля проводят еще несколько острых атак, в чем большая заслуга вышедшего под усиление Дмитренко. И если в первом случае Голодюк простил земляков из Ровенщины, вместо удара сделав ненужный пас в центр, после которого острота была утрачена. То во втором случае уже никто уже не мог помешать «Металлисту 1925» довести счет до разгромного. Дмитренко разыгрался с Пономарем и, оказавшись перед вратарем, успел пробросить мяч мимо Когута – 4:1. Далее харьковчане спокойно довели матч до окончания, до своей 7-й победы в весенней части чемпионата и до 13-го подряд беспроигрышного поединка. К тому же стали единственной командой в Первой лиге, которая ни разу не проиграла после зимней паузы. Единственная неприятность для них произошла на 83-й минуте, травму получил центральный защитник Максим Цвиренко. Подопечные Кривенцова набрали 50 очков и вернули себе третье место, потеснив назад отстающий теперь на два очка «Агробизнес».

«Верес» до этого пропустил всего 10 мячей – и вот за один матч добавил себе в графу пропущенных голов сразу 4 мяча. Это, понятно дело, первое в сезоне разгромное поражение ровенчан. С сентября 2019-го года, когда был проигрыш 0:4 «Диназу» в гостях во Второй лиге, не проигрывали с разгромным счетом подопечные Вирта. А вот «Металлист 1925» провел лучший матч при Кривенцове. Также надо отметить тот факт, что в воскресенье на стадионе «Металлист» был установлен рекорд посещаемости чемпионата Первой лиги сезона 2020/21. В 26-м туре на трибуны харьковского стадиона посмотреть игру двух команд, ведущих борьбу за попадание в УПЛ, пришло 6172 зрителя, ни один матч Первой лиги в этом сезоне не собирал такой внушительной болельщицкой аудитории.

«Металлист 1925» – «Верес» – 4:1

Голы: Пономарь (8, 71), Габелок (12), Дмитренко (82) – Шестаков (51).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Цвиренко (Ткачук 83), Западня, Кольцов, Савин (Дмитренко 77), Голодюк (Савицкий 87), Габелок, Батюшин (Ченбай 76), Пономарь (Блажко 90).

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Петько 68), Панасенко (Кучеров 79), Дахновский (Тимофеенко 74), Пасич, Сергийчук (Гегедош 46), Шестаков.

Предупреждения: Кольцов (28), Пономарь (51), Савин (66) – Дахновский (24), Панасенко (28), Сергийчук (41), Немчанинов (42), Солдат (54), Гегедош (58).