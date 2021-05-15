Металлист 1925 – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 26-го тура Первой лиги Украины «Металлист 1925» – «Верес».

«Верес» уверенно с 58 очками лидирует в Первой лиге. «Металлист 1925» с 47 баллами идет третьим. В предыдущем туре коллектив из Ровно выиграл у «Кристалла» (2:0), а «Металлист 1925» расписал мировую в Киеве с «Оболонью» (1:1).

Соперники встречались между собой только раз в первом круге этого сезона и та встреча завершилась вничью 0:0.

Интересный матч будет. Тяжело предсказать результат этого поединка. «Металлист 1925» играет дома. «Вересу» предстоит играть на выезде, но команда из Ровно набрала хорошую форму. У команды Вирта за последнее время только одна ничья была, а в остальных матчах они побеждали. Поставлю на то, что «Верес» не проиграет на выезде «Металлисту 1925», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист 1925» – «Верес» состоится 16-го мая. Начало встречи в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдавской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.