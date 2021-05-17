Харьковский «Металлист 1925» разгромил ровенский «Верес» (4:1) и вернулся в топ-3 Первой лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмытренко (Металлист 1925).
|71'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Немчанинов (Верес).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Пономар (Металлист 1925).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.