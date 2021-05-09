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Днепр-1
1 : 1
Рух Львов
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух вырвал ничью благодаря пенальти на последних секундах игры

Днепряне закончили сезон результативной ничьей вместо победы

  • 09.05.2021 18:57
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Рух вырвал ничью благодаря пенальти на последних секундах игры
© ФК Рух

По сравнению с прошлым туром, в котором «Днепр-1» потерпел домашнее поражение от «Зари», главный тренер днепрян Игор Йовичевич сделал вынужденные изменения: вместо дисквалифицированных Игнатенко и Лукаса Тейлора с первых минут игры на поле вышли Когут и Чуже. Главный тренер «Руха» Иван Федык также сделал две ротации в стартовом составе: вместо Стаменековича и Борячука в игру вступили Зец и Литвиненко. Отметим и дебют в УПЛ главного арбитра матча Геннадия Серпутько из Одессы, который до этого провел 23 игры в Первой лиге.

Хозяева поля активнее начали игру, в дебюте которой мог открыть счет Адамюк, пробивший головой в руки вратарю. Опасной была и атака «Днепра-1» правым краем, которая завершалась передачей Довбика вдоль штрафной, однако Гагун успел выбить мяч на угловой. Первый опасный момент «Руха» возник после рейда к воротам и удара Мысыка, но Юрчук парировал удар соперника.

В середине тайма также на ударную позицию выходил Климчук, но футболист передержал мяч, и защитники сумели отобрать снаряд у нападающего. Обе команды достаточно уверенно действовали в обороне, перекрывая подступы к своим воротам. Поэтому при завершении атак в ход шли и дальние удары, но, например, Дубинчаку и Климчуку не хватало точности. Мог забить гол в «раздевалку» Довбик, который после розыгрыша углового пробил головой выше ворот.

Во время перерыва тренеры обошлись без замен, и хозяева поля снова активнее начали искать пути взятия ворот «Руха», сумев забить гол. Чуже правым флангом совершил вылазку к воротам и после его удара мяч от ноги Бандуры влетел в сетку ворот. Для хорватского легионера «Днепра-1», который только зимой пополнил ряды днепрян, это был уже 7-й гол в чемпионате.

Игра стала более открытой и опасные моменты начали возникать раз за разом. Мог удвоить счет Ярмолюк, но Зец сумел выбить на угловой мяч, летевший в ближний угол. Также имел возможность отличиться Федорчук, который со штрафного пробивал в ближний верхний угол, и только бросок Юрчука спас «Днепр-1» от гола.

Под конец матча руховцы пытались избежать поражения и выполнили несколько угловых, но надежно действовал Сарнавский, который заменил травмированного Юрчука. Для Сарнавского, кстати, это было первое в этом году появление на поле в чемпионате. Иван Федык, пытаясь изменить ход поединка, сделал тройную замену. Так дебютировал в УПЛ 17-летний Марко Сапуга, сын известного в прошлом полузащитника «Карпат» Андрея Сапуги.

И счет на табло стадиона изменился на последних секундах матча. Кондраков заработал пенальти, и сам же пострадавший уже 5-й раз в нынешнем чемпионате выполнял 11-метровый удар, забив 4-й гол. А для Сарнавского это был 10-й в УПЛ пропущенный гол с «точки» - после 18-го удара. В итоге, «Рух» не проигрывает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 7 игр: четыре победы и три ничьи.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Днепр-1» – «Рух» – 1:1.

 Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пен).

 Когут, 58, Чуже, 90 - Притула, 13, Мысык, 21, Зец, 65, Карасюк, 90.

«Днепр-1»: Юрчук (Сарнавский, 77), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Ди Франко, Пихалёнок (Цуриков, 77), Булеца (Ярмолюк, 61), Чуже, Когут (Батагов, 90+2), Довбик

«Рух»: Бандура, Гагун, Белый, Зец, Мысык, Мартынюк (Сапуга, 83), Федорчук (Карасюк, 83), Литвиненко (Кухарук, 68), Притула (Кондраков, 83), Б. Бойчук, Климчук (Рунич, 53).

Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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