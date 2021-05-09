В воскресенье, 9 мая, состоялся поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором СК «Днепр-1» и львовский «Рух» разошлись миром.
Украинская Премьер-лига. 26 тур.
«Днепр-1» – «Рух» – 1:1.
Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пен).
Обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кондраков (Рух Львов).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Чуже (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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