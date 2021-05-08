В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Днепр-1» и львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Соперниками в этой игре будут команды, которые откровенно доигрывают сезон. «Днепр-1», после серии удачных результатов, поочередно уступил представителям топ-3 нашего чемпионата, показав, что разговоры о возвращении «третьей силы» еще недостаточно обоснованы. С другой стороны, коллектив Йовичевича вполне способен замахнуться на это звание в новом сезоне при условии усиления нескольких позиций, а игра с «Рухом» может быть последним шансом для некоторых футболистов доказать, что они достойны оставаться в команде. Кроме того, реванш за разгром от львовян в первом круге тоже нужно попробовать взять. Львовский «Рух» весной демонстрирует довольно приличные результаты, благодаря которым вопрос о сохранении прописки решил еще за два тура до окончания чемпионата. Более того, в четверг в игре, которая не имела турнирного значения, был разгромлен донецкий «Олимпик». Поэтому команда Федика сможет доказать, что все эти успехи не были случайными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Рух».