26-й тур
Днепр-1
0 : 0
Рух Львов
09.05.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 - Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги

  • 08.05.2021 17:02
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Днепр-1 - Рух. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В воскресенье, 9 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Днепр-1» и львовский «Рух». Матч пройдет в Днепре  на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Соперниками в этой игре будут команды, которые откровенно доигрывают сезон. «Днепр-1», после серии удачных результатов, поочередно уступил представителям топ-3 нашего чемпионата, показав, что разговоры о возвращении «третьей силы» еще недостаточно обоснованы. С другой стороны, коллектив Йовичевича вполне способен замахнуться на это звание в новом сезоне при условии усиления нескольких позиций, а игра с «Рухом» может быть последним шансом для некоторых футболистов доказать, что они достойны оставаться в команде. Кроме того, реванш за разгром от львовян в первом круге тоже нужно попробовать взять. Львовский «Рух» весной демонстрирует довольно приличные результаты, благодаря которым вопрос о сохранении прописки решил еще за два тура до окончания чемпионата. Более того, в четверг в игре, которая не имела турнирного значения, был разгромлен донецкий «Олимпик». Поэтому команда Федика сможет доказать, что все эти успехи не были случайными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Рух».

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Источник — Sport.ua

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