В воскресенье, 9 мая, в рамках программы заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги на «Днепр-Арене» сыграют «Днепр-1» и «Рух». Хотя игра не имеет большого турнирного значения, однако встречи соседей по таблице всегда являются принципиальными. Сейчас днепряне занимают восьмую строчку, имея в активе 29 очков, а львовяне отстают от них всего на 2 балла, расположившись на 10 месте.

Судьбой календаря, в течение девяти дней командам нужно провести по 3 поединка. В среду команда Йовичевича играла с луганской «Зарей» и уступила со счетом 0:1. Решающим моментом стало удаление опорника Даниила Игнатенко в середине второго тайма. Играя в меньшинстве, днепряне уже не могли рассчитывать на успех.

Результаты поединков против тройки лидеров чемпионата – «Динамо», «Шахтера» и «Зари» показали, что сейчас «Днепр-1» не может составить им конкуренцию. Концовку чемпионата днепряне откровенно «смазали»: в пяти последних матчах они одержали лишь одну победу над откровенным аутсайдером «Минаем» (3:0), сыграли вничью с «Колосом» (1:1) и трижды проиграли тройке лидеров УПЛ.

В отличие от «Днепра-1», львовяне отлично провели заключительные пять туров – ни одного поражения, четыре победы и одна ничья. Такой финишный спурт позволил «Руху» оттолкнуться от дна турнирной таблицы и выйти на безопасное десятое место. В прошлом туре команда Ивана Федыка разгромила донецкий «Олимпик» (3:0). Безусловно, соперники у львовян были более слабого уровня, чем у «Днепра-1», однако результаты работы тренерского штаба «Руха» заслуживают отличия.

В своем заключительном матче команды не смогут выступить в оптимальных составах: у хозяев из-за дисквалификации пропустят игру Игнатенко и Лукас Тейлор, а у гостей не сыграет ведущий центрбек Милош Стаменкович. Из-за отсутствия этих игроков, а также плотного графика заключительных поединков, тренеры команд, скорее всего, проведут ротацию состава, предоставив игровую практику футболистам, которые были менее задействованы в течение чемпионата.

Статистика соперничества между командами показывает преимущество днепрян: в двух из трех сыгранных матчей праздновали победу они. Но на уровне Премьер-лиги побеждали именно львовяне: в первом круге они без шансов разгромили команду Йовичевича – 4:1.

Фаворитом встречи является «Днепр-1», но учитывая результаты последних матчей, вполне вероятно, что команда Федыка может рассчитывать в Днепре на очки.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Адамюк, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Булеца, Когут, Цуриков, Довбик.

«Рух»: Бандура – Гагун, Зец, Белый, Мысик, Мартынюк, Бойчук, Притула, Федорчук, Климчук, Кондраков.

9 мая, воскресенье