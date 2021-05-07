26-й тур
Днепр-1
0 : 0
Рух Львов
09.05.2021 17:00

Днепр-1 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Игора Йовичевича попытается взять реванш за поражение в первом круге

  • 07.05.2021 13:27
  • 348 просмотров
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В воскресенье, 9 мая, в рамках программы заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги на «Днепр-Арене» сыграют «Днепр-1» и «Рух». Хотя игра не имеет большого турнирного значения, однако встречи соседей по таблице всегда являются принципиальными. Сейчас днепряне занимают восьмую строчку, имея в активе 29 очков, а львовяне отстают от них всего на 2 балла, расположившись на 10 месте.

Судьбой календаря, в течение девяти дней командам нужно провести по 3 поединка. В среду команда Йовичевича играла с луганской «Зарей» и уступила со счетом 0:1. Решающим моментом стало удаление опорника Даниила Игнатенко в середине второго тайма. Играя в меньшинстве, днепряне уже не могли рассчитывать на успех.

Результаты поединков против тройки лидеров чемпионата – «Динамо», «Шахтера» и «Зари» показали, что сейчас «Днепр-1» не может составить им конкуренцию. Концовку чемпионата днепряне откровенно «смазали»: в пяти последних матчах они одержали лишь одну победу над откровенным аутсайдером «Минаем» (3:0), сыграли вничью с «Колосом» (1:1) и трижды проиграли тройке лидеров УПЛ.

В отличие от «Днепра-1», львовяне отлично провели заключительные пять туров – ни одного поражения, четыре победы и одна ничья. Такой финишный спурт позволил «Руху» оттолкнуться от дна турнирной таблицы и выйти на безопасное десятое место. В прошлом туре команда Ивана Федыка разгромила донецкий «Олимпик» (3:0). Безусловно, соперники у львовян были более слабого уровня, чем у «Днепра-1», однако результаты работы тренерского штаба «Руха» заслуживают отличия.

В своем заключительном матче команды не смогут выступить в оптимальных составах: у хозяев из-за дисквалификации пропустят игру Игнатенко и Лукас Тейлор, а у гостей не сыграет ведущий центрбек Милош Стаменкович. Из-за отсутствия этих игроков, а также плотного графика заключительных поединков, тренеры команд, скорее всего, проведут ротацию состава, предоставив игровую практику футболистам, которые были менее задействованы в течение чемпионата.

Статистика соперничества между командами показывает преимущество днепрян: в двух из трех сыгранных матчей праздновали победу они. Но на уровне Премьер-лиги побеждали именно львовяне: в первом круге они без шансов разгромили команду Йовичевича – 4:1.

Фаворитом встречи является «Днепр-1», но учитывая результаты последних матчей, вполне вероятно, что команда Федыка может рассчитывать в Днепре на очки.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Юрчук – Адамюк, Сваток, Дуглас, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Булеца, Когут, Цуриков, Довбик.

«Рух»: Бандура – Гагун, Зец, Белый, Мысик, Мартынюк, Бойчук, Притула, Федорчук, Климчук, Кондраков.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

9 мая, воскресенье

«Днепр-1» – «Рух»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
ДНЕПР-1 — РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности