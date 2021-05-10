26-й тур
Днепр-1
1 : 1
Рух Львов
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «На эмоциях могу сказать, что потеряли два очка»

Наставник «Днепра-1» – о ничьей с «Рухом»

  • 10.05.2021 05:01
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «На эмоциях могу сказать, что потеряли два очка»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (1:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сейчас на эмоциях могу сказать, что потеряли два очка. Особенно это обидно, когда забивают на последних минутах. Когда смотришь саму игру, организацию, решительность, созданные моменты, утверждаешься во мнении, что это, действительно, выигрышная игра. Не дожали соперника, и это отразилось на результате. Команда, которая проигрывает, идет ва-банк, и в футболе бывают ситуации, когда может произойти что угодно. Сегодня так получилось, но в целом я горжусь командой. Сыграли очень-очень хороший матч против хорошей команды, которая играет хорошо в пас. Мы сегодня создали моментов больше, чем за последние 3-4 матча. И это доказывает, что наша команда является конкурентоспособной, что мы уже не являются аутсайдерами, как кто-то считал в начале второго круга. Мы были на последнем месте, а во втором круге вместе с «Динамо», «Шахтером» и «Зарей» показали себя лучше в УПЛ. Это придает уверенности, удовлетворения и мотивации двигаться вперед и после отдыха продолжить работу в новом чемпионате.

– После последнего матча сезона всегда много вопросов относительно плане на межсезонье и трансферов...
– Прежде всего, мы ждем болельщиков в следующем сезоне на трибунах. Они нам необходимы. Помогут быть лучше. Думаю, они имеют претензии за первый круг. Но когда бываю в городе, чувствую их поддержку вместе с требовательностью. Это нас заставляет реагировать, и думаю, что они сейчас гордятся нами. Чувствуем, что болельщики с нами. Эти результаты для них, чтобы они увидели, что у нас есть хорошая команда, способная бороться за высокие цели. Конечно, ситуация с трансферами. Определенные позиции должны закрыть. Посмотрим, как оно получится. 16 июня мы начнем сборы с воодушевлением и будем думать о следующем сезоне.

– Есть ли уже какая-то конкретика, кто покинет команду, и какие позиции вы хотите усилить?
– Сейчас уже идут интенсивные разговоры по определенным позициям. Есть спрос на наших футболистов, есть, наверное, еще игроки, которые меньше играли и недовольны своими минутами, и будут искать другие варианты. Это футбольная ситуация, в которой нет ничего нового. Мы должны быть готовы к тому, чтобы формировать команду, которая может бороться за самые высокие цели.

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Источник — СК Днепр-1

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