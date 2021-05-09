26-й тур
Колос К
0 : 3
Динамо Киев
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны были показать чемпионскую игру»

Наставник «Динамо» подвел итоги победы над «Колосом» (3:0)

  • 09.05.2021 17:23
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Должны были показать чемпионскую игру»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о победе над «Колосом» (3:0) в поединке 26-го тура УПЛ.

— Был матч двух соперников, которые уже не особенно нуждались в очках — это в большей мере была игра амбиций. Тем более, что в прошлом сезоне мы «Колосу» проиграли, а затем дважды сыграли вничью. Знал, что будет сложная игра с мотивированным неуступчивым соперником, поэтому настраивал ребят на сложную игру с большим количеством мужской борьбы.

Сложный первый тайм. После перерыва мы сыграли лучше. Прежде всего в плане организации игры. Кроме того, ребята и в индивидуальном плане сказали свое слово. Настраивал их на чемпионскую игру, что они и показали сегодня. Для нас только сегодня закончился чемпионат. Когда нам вручали чемпионские награды, это было всего лишь праздником, а чемпионат закончился для нас только сегодня, и поэтому мы должны были показать чемпионскую игру.

— Мы видели Андриевского на матче, и он — на костылях. Что с ним?
— Ни он, ни Шепелев, к сожалению, не помогут нам в финале Кубка Украины. Оба они травмированы, но, надеюсь, будут готовы к началу нашей межсезонной подготовки. Поэтому сегодня у меня были переживания по поводу опорной зоны — у нас для нее оставались только Сидорчук и Шапаренко. И когда Шапаренко упал и не сразу смог встать, я переживал, и потому сразу его заменил.

— Как будете готовиться к финалу Кубка Украины с «Зарей»?
— Сегодняшняя победа важно с точки зрения психологии, чтобы держать победный моральный дух команды и с хорошим настроением готовиться к финалу. Играем против очень хорошей команды, которая тоже будет выступать в еврокубках. И вопрос тут не только в том, что «Заря» уже несколько лет борется за то, чтобы подняться выше третьего места, а и в том, что она хорошо выступает в Европе.

Так что нас ждет не только матч за Кубок Украины, но и соперничество с сильным оппонентом. Очный поединок, в котором каждый будет бороться за свое место под солнцем. Так что, думаю, нас ждет очень интересная игра, в которой будет соперничество не только команд, но и игроков. А победа будет важна не только в плане добытого трофея, но и в плане роста.

— Как вы относитесь к отмене со следующего сезона турнира дублеров?
— Сложный момент. 19-летних и 21-летних игроков нужно очень внимательно растить через матчи и тренировки — не все тренеры могут позволить себе играть одной молодежью, когда они зависят от результата. Поэтому очень важно не растерять этих молодых футболистов. Возьмите тот же «Колос»: строя команду, которая должна была добывать результат, они взяли в состав 5-6 игроков возрастом за 30 лет. Одними молодыми футболистами играть сложно — нужен результат.

При этом молодых ребят, возраст который 19-21 год, нельзя отправить в низшую лигу, ведь там тоже совсем другой футбол, там свои сложности, там играют взрослые футболисты.

Так что теперь будет сложнее сохранять этот возрастной пласт.

Ванат — лучший бомбардир турнира дублеров, но ему все равно сложно перейти на такой уровень, на уровень взрослого футбола. Нужно вовремя, чтобы выпускать таких молодых ребят, чтобы удачно интегрировать их в команду. Это сложный момент для главного тренера. И тут важно понимание президента клуба, понимание баланса, когда и результат нужен, и внедрение молодых футболистов.

В завершение хочу поздравить донецкий «Шахтер» с 85-летием. Я долгое время работал в этом клубе, я — часть истории «Шахтера». И это сентиментальная часть моей жизни.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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