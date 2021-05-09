26-й тур
Колос К
0 : 3
Динамо Киев
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионский финиш. Динамо разобралось с Колосом в Ковалевке

Команда Руслана Костышина все равно финишировала в топ-4

  • 09.05.2021 15:58
  • 3757 просмотров
  • 29 комментариев
Чемпионский финиш. Динамо разобралось с Колосом в Ковалевке
© ФК Колос Ковалевка

Матч с чемпионом Украины имел очень важное значение для «Колоса», который при ничейном результате впервые в своей истории занимал высокое четвертое место и завоевывал право выступать в еврокубке на следующий сезон. Для динамовцев это была больше игра престижа. Во-первых, было негоже чемпиону проигрывать на финише турнира, а, во-вторых, «Колос» уже отбирал очки у киевлян и те, конечно же, хотели взять своеобразный реванш. 

К чести гостей, они выставили на игру свой самый боевой состав. Только Цыганков, который не набрал еще оптимальной формы, остался в запасе. Хозяева поля, естественно, выставили самых лучших и надежных своих футболистов, тем более, что матч в Ковалевке игрался при поддержке зрителей. 

Первый тайм прошел с заметным преимуществом киевлян. Уже на 4-й минуте Попов мог открыть счет, но головой пробил выше ворот. Очень активен у «Динамо» был Беседин. Он постоянно оказывался в центре внимания, а на 18-й минуте вполне мог забить, если бы точнее нанес удар в дальний угол. Тремя минутами ранее был момент также у Родригеса, однако из-за пределов штрафной площади он пробил над перекладиной. 

На какое-то время игрокам «Колоса» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Но ближе к перерыву у их ворот снова стали возникать опасные моменты. Так, на 39-й минуте Караваев справа ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил низом - Волынец мяч отбил. Затем на 42-й минуте после передачи справа от Караваева головой с близкого расстояния пробивал Родригес, но в ворота не попал. И все же уже в компенсированное арбитром время динамовцам удалось поразить цель. 

Голевая атака на этот раз зародилась на левом фланге. Миколенко выполнил прострел в штрафную площадь, Беседин умело мяч пропустил партнеру, а Караваев вывел на ударную позицию Гармаша. Денис сыграл как заправский форвард и касанием мяча носком бутсы точно пробил мимо голкипера ковалевского клуба. 

А что же «Колос»? К сожалению для местных болельщиков, в первой половине встречи его игроки в основном думали только о том, как уберечь свои ворота от гола. И лишь на 43-й минуте запомнился дальний и неточный удар в исполнении Чурко. Вот, пожалуй, и все, на что оказался способен клуб, претендовавший на высокое место в украинской Премьер-Лиге. 

Второй тайм также начался с атак гостей и на 54-й минуте Гармаш опасно пробил с дальней дистанции, но немного мимо ворот. А затем «Динамо» забило еще два гола подряд. 

Сперва на 57-й минуте великолепным ударом со штрафного поразил ближнюю левую «девятку» Шапаренко. А на 65-й минуте  после розыгрыша углового Миколенко мощно пробил с лету из-за пределов штрафной площади и Волынец был бессильным выручить свою команду. 

По сути, игра была сделана. Но подопечные Мирчи Луческу вовсе не собирались останавливаться на достигнутом. На 79-й минуте Сидклей здорово прошел по правому флангу и отдал передачу на Цыганкова. Тот пробил, Волынец мяч парировал прямо на Беседина и Артем буквально с метра не попал уже в пустые ворота. Через минуту Леднев пробил издали и снова вратарь «Колоса» отбил мяч прямо под удар Беседину. На этот раз форвард динамовцев не промахнулся, но перед этим у него был зафиксирован офсайд. 

А хозяева поля так ничего существенного у ворот «Динамо» не создали. Не помогли команде и замены, которые сделал ее наставник Руслан Костышин во втором тайме. Честно говоря, было грустно смотреть на будущего участника еврокубка, который не смог даже дать настоящий бой чемпионам Украины.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 0:3

Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65

 Гавриш, 57, Нгамба, 66, Золтов, 87 – Сидорчук, 44, Попов, 87

«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Гавриш (Ильин, 68), Золотов – Чурко (Салабай, 90+1), Ориховский (Нгамба, 56), Задоя, Антюх (Сорокин, 68) – Лысенко (Хлебас, 56).

«Динамо» Киев: Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 72), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Караваев (Цыганков, 59) – Беседин (Ванат, 81).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 2 (0) – 13 (7)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 2 – 7.

КОЛОС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 17:06
    0
    TOTGEN, 09.05.2021 17:02
    по рифме судя по всему в писте
    Геннадий, а ты где!?
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 17:02
    0
    SEPULTARA, 09.05.2021 17:00
    Где юзовцы? Где???
    по рифме судя по всему в писте
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 09.05.2021 17:00
    +1
    Где юзовцы? Где???
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 09.05.2021 16:56
    +2
    Liverpool1982r, 09.05.2021 16:02
    Скіки Київ заплатив шо колос по воротах не бив,
    Самому дурачку стыдно за такой вопрос?!!!
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:53
    +2
    Sosed12345, 09.05.2021 16:49
    Смотрю ты любитель прогнуться. Один вопрос перед кем?
    перед
    -Агробизнесом и так далее по списку
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 16:53
    -4
    TOTGEN, 09.05.2021 16:52
    кротомойникам "можно машку за ляшку"
    Шмонька тупая, ну хорошо играет команда!
    Чего ты, даун одесский, бурчишь!?
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:52
    +2
    кротомойникам "можно машку за ляшку"
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 09.05.2021 16:49
    +1
    Predator, 09.05.2021 16:06
    Странно. Обычно дырявые привыкли прогибаться под село. Наверное шуб занесли, типа последняя игра, ну чтоб не позориться
    Смотрю ты любитель прогнуться. Один вопрос перед кем?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 16:47
    -5
    Можно брать ЛЧ
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 09.05.2021 16:35
    +5
    Сезон выиграли, молодцы!!! Мои поздравления!
    Но нужно провести грамотно межсезонье, что бы достойно выступить в группе ЛЧ.
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:35
    +2
    090545, 09.05.2021 16:10
    Жирным было двоеточие в Мариуполе)))
    А тут - дело принципа для Луческу.
    дело принципа надеть шкурку крота на глобус,что Луческу и сделал!А тебя с победоносием "боец невидимого фронта с ленд-лизом"
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:31
    +4
    этот финиш один в пять лет,да кротомойники?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 16:23
    +6
    Вот очень тяжело когда есть тренер выбрать игроков которые должны уйти а на замену им под лч должны сильнее прийти.
    Евро покажет.
    Спасибо за сезон.
    Я не верил потому что без трансферов.
    Надо начираиваться на кубок.
    Мне очень тяжело смотреть его будет, ведь будут две родных мне команды.
    Но все таки Удачи Динамо.
    Ссылка
    Іван Обушний
    online
      Іван Обушний, 09.05.2021 16:23
    -6
    Liverpool1982r, 09.05.2021 16:02
    Скіки Київ заплатив шо колос по воротах не бив,
    дуже багато повір
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 09.05.2021 16:17
    +4
    "занимал высокое четвертое место и завоевывал право выступать в Лиге Европы на следующий сезон"
    в какой Лиге Европы, ребят, вы чего? 4 место попадает в Лигу Конференций
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 09.05.2021 16:15
    0
    А Бєсєдін красава ну а як
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 16:13
    +3
    090545, 09.05.2021 16:08
    Учитесь, минусёры..
    090545, 09.05.2021 14:30 -4
    Крестьяне вчера на прополке были, а теперь ещё и с бодуна.
    0:3 обеспечено...
    ====
    Без всяких ставок и заставок. Это ж видно было без очков.
    Колхоз план перевыполнил ещё в прошлом туре, и умирать не собирался.
    Угадал
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 16:12
    +8
    Гармаш, Шепелев, Миколенко главные герои сегодняшнего матча у Беседина прицел сбитый, но тож забил, хоть и не засчитали Динамо на сегодняшний день самая сильная команда в УПЛ! Поздравляю команду с очередной победой и всех болельщиков
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 09.05.2021 16:11
    +8
    Бггг, во у кротов подгорает бо придраться не к чему
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 16:10
    -6
    bonv, 09.05.2021 15:55
    Жирка крапка в чемпі від чемпіона.
    Жирным было двоеточие в Мариуполе)))
    А тут - дело принципа для Луческу.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 15:55
    +24
    Лучшая команда Украины поставила жирную точку в чемпионате
    На данный момент конкурентов у Динамо в этом турнире нету !
    С победой тебя , флагман украинского футбола
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.05.2021 15:55
    +22
    Жирка крапка в чемпі від чемпіона.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 09.05.2021 15:57
    +18
    Молодцы чемпионы! Хамство и подлость на поле колосятам не помогли.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 09.05.2021 15:56
    +16
    Без шума и пыли
    Ссылка
    Istm
      Istm, 09.05.2021 15:58
    +10
    Колос, а вам до відома - в єврокубках пенальті не будуть вигадувати і за таку кількість костоломства будете в 6-7 чоловік матч закінчувати.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 16:12
    +8
    Гармаш, Шепелев, Миколенко главные герои сегодняшнего матча у Беседина прицел сбитый, но тож забил, хоть и не засчитали Динамо на сегодняшний день самая сильная команда в УПЛ! Поздравляю команду с очередной победой и всех болельщиков
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 09.05.2021 16:11
    +8
    Бггг, во у кротов подгорает бо придраться не к чему
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 16:23
    +6
    Вот очень тяжело когда есть тренер выбрать игроков которые должны уйти а на замену им под лч должны сильнее прийти.
    Евро покажет.
    Спасибо за сезон.
    Я не верил потому что без трансферов.
    Надо начираиваться на кубок.
    Мне очень тяжело смотреть его будет, ведь будут две родных мне команды.
    Но все таки Удачи Динамо.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 09.05.2021 16:35
    +5
    Сезон выиграли, молодцы!!! Мои поздравления!
    Но нужно провести грамотно межсезонье, что бы достойно выступить в группе ЛЧ.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 16:05
    +5
    Liverpool1982r, 09.05.2021 16:02
    Скіки Київ заплатив шо колос по воротах не бив,
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:31
    +4
    этот финиш один в пять лет,да кротомойники?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 09.05.2021 16:17
    +4
    "занимал высокое четвертое место и завоевывал право выступать в Лиге Европы на следующий сезон"
    в какой Лиге Европы, ребят, вы чего? 4 место попадает в Лигу Конференций
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 09.05.2021 16:13
    +3
    090545, 09.05.2021 16:08
    Учитесь, минусёры..
    090545, 09.05.2021 14:30 -4
    Крестьяне вчера на прополке были, а теперь ещё и с бодуна.
    0:3 обеспечено...
    ====
    Без всяких ставок и заставок. Это ж видно было без очков.
    Колхоз план перевыполнил ещё в прошлом туре, и умирать не собирался.
    Угадал
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 09.05.2021 16:56
    +2
    Liverpool1982r, 09.05.2021 16:02
    Скіки Київ заплатив шо колос по воротах не бив,
    Самому дурачку стыдно за такой вопрос?!!!
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:53
    +2
    Sosed12345, 09.05.2021 16:49
    Смотрю ты любитель прогнуться. Один вопрос перед кем?
    перед
    -Агробизнесом и так далее по списку
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:52
    +2
    кротомойникам "можно машку за ляшку"
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 16:35
    +2
    090545, 09.05.2021 16:10
    Жирным было двоеточие в Мариуполе)))
    А тут - дело принципа для Луческу.
    дело принципа надеть шкурку крота на глобус,что Луческу и сделал!А тебя с победоносием "боец невидимого фронта с ленд-лизом"
    Ссылка
    SEPULTARA
    online
      SEPULTARA, 09.05.2021 17:00
    +1
    Где юзовцы? Где???
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 09.05.2021 16:49
    +1
    Predator, 09.05.2021 16:06
    Странно. Обычно дырявые привыкли прогибаться под село. Наверное шуб занесли, типа последняя игра, ну чтоб не позориться
    Смотрю ты любитель прогнуться. Один вопрос перед кем?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 17:06
    0
    TOTGEN, 09.05.2021 17:02
    по рифме судя по всему в писте
    Геннадий, а ты где!?
    Ссылка
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