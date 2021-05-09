Чемпионский финиш. Динамо разобралось с Колосом в Ковалевке

Матч с чемпионом Украины имел очень важное значение для «Колоса», который при ничейном результате впервые в своей истории занимал высокое четвертое место и завоевывал право выступать в еврокубке на следующий сезон. Для динамовцев это была больше игра престижа. Во-первых, было негоже чемпиону проигрывать на финише турнира, а, во-вторых, «Колос» уже отбирал очки у киевлян и те, конечно же, хотели взять своеобразный реванш.
К чести гостей, они выставили на игру свой самый боевой состав. Только Цыганков, который не набрал еще оптимальной формы, остался в запасе. Хозяева поля, естественно, выставили самых лучших и надежных своих футболистов, тем более, что матч в Ковалевке игрался при поддержке зрителей.
Первый тайм прошел с заметным преимуществом киевлян. Уже на 4-й минуте Попов мог открыть счет, но головой пробил выше ворот. Очень активен у «Динамо» был Беседин. Он постоянно оказывался в центре внимания, а на 18-й минуте вполне мог забить, если бы точнее нанес удар в дальний угол. Тремя минутами ранее был момент также у Родригеса, однако из-за пределов штрафной площади он пробил над перекладиной.
На какое-то время игрокам «Колоса» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Но ближе к перерыву у их ворот снова стали возникать опасные моменты. Так, на 39-й минуте Караваев справа ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил низом - Волынец мяч отбил. Затем на 42-й минуте после передачи справа от Караваева головой с близкого расстояния пробивал Родригес, но в ворота не попал. И все же уже в компенсированное арбитром время динамовцам удалось поразить цель.
Голевая атака на этот раз зародилась на левом фланге. Миколенко выполнил прострел в штрафную площадь, Беседин умело мяч пропустил партнеру, а Караваев вывел на ударную позицию Гармаша. Денис сыграл как заправский форвард и касанием мяча носком бутсы точно пробил мимо голкипера ковалевского клуба.
А что же «Колос»? К сожалению для местных болельщиков, в первой половине встречи его игроки в основном думали только о том, как уберечь свои ворота от гола. И лишь на 43-й минуте запомнился дальний и неточный удар в исполнении Чурко. Вот, пожалуй, и все, на что оказался способен клуб, претендовавший на высокое место в украинской Премьер-Лиге.
Второй тайм также начался с атак гостей и на 54-й минуте Гармаш опасно пробил с дальней дистанции, но немного мимо ворот. А затем «Динамо» забило еще два гола подряд.
Сперва на 57-й минуте великолепным ударом со штрафного поразил ближнюю левую «девятку» Шапаренко. А на 65-й минуте после розыгрыша углового Миколенко мощно пробил с лету из-за пределов штрафной площади и Волынец был бессильным выручить свою команду.
По сути, игра была сделана. Но подопечные Мирчи Луческу вовсе не собирались останавливаться на достигнутом. На 79-й минуте Сидклей здорово прошел по правому флангу и отдал передачу на Цыганкова. Тот пробил, Волынец мяч парировал прямо на Беседина и Артем буквально с метра не попал уже в пустые ворота. Через минуту Леднев пробил издали и снова вратарь «Колоса» отбил мяч прямо под удар Беседину. На этот раз форвард динамовцев не промахнулся, но перед этим у него был зафиксирован офсайд.
А хозяева поля так ничего существенного у ворот «Динамо» не создали. Не помогли команде и замены, которые сделал ее наставник Руслан Костышин во втором тайме. Честно говоря, было грустно смотреть на будущего участника еврокубка, который не смог даже дать настоящий бой чемпионам Украины.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Колос» – «Динамо» Киев - 0:3
Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65
Гавриш, 57, Нгамба, 66, Золтов, 87 – Сидорчук, 44, Попов, 87
«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Гавриш (Ильин, 68), Золотов – Чурко (Салабай, 90+1), Ориховский (Нгамба, 56), Задоя, Антюх (Сорокин, 68) – Лысенко (Хлебас, 56).
«Динамо» Киев: Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 72), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Караваев (Цыганков, 59) – Беседин (Ванат, 81).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 2 (0) – 13 (7)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 2 – 7.
КОЛОС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Источник — Sport.ua
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-Агробизнесом и так далее по списку
Чего ты, даун одесский, бурчишь!?
Но нужно провести грамотно межсезонье, что бы достойно выступить в группе ЛЧ.
А тут - дело принципа для Луческу.
Евро покажет.
Спасибо за сезон.
Я не верил потому что без трансферов.
Надо начираиваться на кубок.
Мне очень тяжело смотреть его будет, ведь будут две родных мне команды.
Но все таки Удачи Динамо.
в какой Лиге Европы, ребят, вы чего? 4 место попадает в Лигу Конференций
090545, 09.05.2021 14:30 -4
Крестьяне вчера на прополке были, а теперь ещё и с бодуна.
0:3 обеспечено...
====
Без всяких ставок и заставок. Это ж видно было без очков.
Колхоз план перевыполнил ещё в прошлом туре, и умирать не собирался.
А тут - дело принципа для Луческу.
На данный момент конкурентов у Динамо в этом турнире нету !
С победой тебя , флагман украинского футбола
Евро покажет.
Спасибо за сезон.
Я не верил потому что без трансферов.
Надо начираиваться на кубок.
Мне очень тяжело смотреть его будет, ведь будут две родных мне команды.
Но все таки Удачи Динамо.
Но нужно провести грамотно межсезонье, что бы достойно выступить в группе ЛЧ.
в какой Лиге Европы, ребят, вы чего? 4 место попадает в Лигу Конференций
090545, 09.05.2021 14:30 -4
Крестьяне вчера на прополке были, а теперь ещё и с бодуна.
0:3 обеспечено...
====
Без всяких ставок и заставок. Это ж видно было без очков.
Колхоз план перевыполнил ещё в прошлом туре, и умирать не собирался.
-Агробизнесом и так далее по списку
А тут - дело принципа для Луческу.
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