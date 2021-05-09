Чемпионский финиш. Динамо разобралось с Колосом в Ковалевке

Матч с чемпионом Украины имел очень важное значение для «Колоса», который при ничейном результате впервые в своей истории занимал высокое четвертое место и завоевывал право выступать в еврокубке на следующий сезон. Для динамовцев это была больше игра престижа. Во-первых, было негоже чемпиону проигрывать на финише турнира, а, во-вторых, «Колос» уже отбирал очки у киевлян и те, конечно же, хотели взять своеобразный реванш.

К чести гостей, они выставили на игру свой самый боевой состав. Только Цыганков, который не набрал еще оптимальной формы, остался в запасе. Хозяева поля, естественно, выставили самых лучших и надежных своих футболистов, тем более, что матч в Ковалевке игрался при поддержке зрителей.

Первый тайм прошел с заметным преимуществом киевлян. Уже на 4-й минуте Попов мог открыть счет, но головой пробил выше ворот. Очень активен у «Динамо» был Беседин. Он постоянно оказывался в центре внимания, а на 18-й минуте вполне мог забить, если бы точнее нанес удар в дальний угол. Тремя минутами ранее был момент также у Родригеса, однако из-за пределов штрафной площади он пробил над перекладиной.

На какое-то время игрокам «Колоса» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Но ближе к перерыву у их ворот снова стали возникать опасные моменты. Так, на 39-й минуте Караваев справа ворвался в штрафную площадь соперников и сильно пробил низом - Волынец мяч отбил. Затем на 42-й минуте после передачи справа от Караваева головой с близкого расстояния пробивал Родригес, но в ворота не попал. И все же уже в компенсированное арбитром время динамовцам удалось поразить цель.

Голевая атака на этот раз зародилась на левом фланге. Миколенко выполнил прострел в штрафную площадь, Беседин умело мяч пропустил партнеру, а Караваев вывел на ударную позицию Гармаша. Денис сыграл как заправский форвард и касанием мяча носком бутсы точно пробил мимо голкипера ковалевского клуба.

А что же «Колос»? К сожалению для местных болельщиков, в первой половине встречи его игроки в основном думали только о том, как уберечь свои ворота от гола. И лишь на 43-й минуте запомнился дальний и неточный удар в исполнении Чурко. Вот, пожалуй, и все, на что оказался способен клуб, претендовавший на высокое место в украинской Премьер-Лиге.

Второй тайм также начался с атак гостей и на 54-й минуте Гармаш опасно пробил с дальней дистанции, но немного мимо ворот. А затем «Динамо» забило еще два гола подряд.

Сперва на 57-й минуте великолепным ударом со штрафного поразил ближнюю левую «девятку» Шапаренко. А на 65-й минуте после розыгрыша углового Миколенко мощно пробил с лету из-за пределов штрафной площади и Волынец был бессильным выручить свою команду.

По сути, игра была сделана. Но подопечные Мирчи Луческу вовсе не собирались останавливаться на достигнутом. На 79-й минуте Сидклей здорово прошел по правому флангу и отдал передачу на Цыганкова. Тот пробил, Волынец мяч парировал прямо на Беседина и Артем буквально с метра не попал уже в пустые ворота. Через минуту Леднев пробил издали и снова вратарь «Колоса» отбил мяч прямо под удар Беседину. На этот раз форвард динамовцев не промахнулся, но перед этим у него был зафиксирован офсайд.

А хозяева поля так ничего существенного у ворот «Динамо» не создали. Не помогли команде и замены, которые сделал ее наставник Руслан Костышин во втором тайме. Честно говоря, было грустно смотреть на будущего участника еврокубка, который не смог даже дать настоящий бой чемпионам Украины.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Динамо» Киев - 0:3



Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65

Гавриш, 57, Нгамба, 66, Золтов, 87 – Сидорчук, 44, Попов, 87

«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Гавриш (Ильин, 68), Золотов – Чурко (Салабай, 90+1), Ориховский (Нгамба, 56), Задоя, Антюх (Сорокин, 68) – Лысенко (Хлебас, 56).

«Динамо» Киев: Бущан – Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера – Сидорчук – Родригес (Сидклей, 72), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Гармаш (Леднев, 72), Караваев (Цыганков, 59) – Беседин (Ванат, 81).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



Удары (в створ): 2 (0) – 13 (7)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 7.

КОЛОС-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C