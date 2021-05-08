26-й тур
Колос К
0 : 0
Динамо Киев
09.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Финальный аккорд чемпиона или разминка соперников перед еврокубками?

  • 08.05.2021 12:11
  • 932 просмотра
  • 0 комментариев
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Заключительный тур Украинской Премьер-лиги подарит нам противостояние двух команд, которые заблаговременно разобрались со своими задачами на финальный отрезок сезона. В Ковалевке местный «Колос», которому удалось досрочно забронировать себе место в квалификации первого в истории Лиги конференций УЕФА на следующий год, будет принимать киевское «Динамо», которое в небольшом по количеству жителей населенном пункте будет завершать свою чемпионское турне.

И ведь правда – достаточно тяжело найти мотивацию для команд Руслана Костышина и Мирчи Луческу, кроме, быть может, статистики очных противостояний между ними в текущем сезоне. «Колос» – единственная команда УПЛ, которая дважды не позволила столичному коллективу себя обыграть в основное время матча, сыграв вничью в первом круге (2:2), а также завершив без голов противостояние в четвертьфинале национального Кубка (0:0, победа «Динамо» серии пенальти).

Кроме того, «колоски» в 2021-м году предстали перед нами как очень неуступчивый коллектив, не такой как «бело-синие», которые еще ни разу не проигрывали, разумеется, но все равно уступившие в рамках УПЛ лишь львовскому «Руху» (1:2) еще в конце февраля. Впрочем, отличительной особенностью работы Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» была всегда спорная концовка сезона для команды, если ей заблаговременно удавалось достигать поставленных задач.

В «Динамо» у румынского специалиста подобного и близко не наблюдается. Даже наоборот, киевляне сокрушили оборону полтавской «Ворсклы» в недавнем прошлом (1:5), чего так и не смогли повторить в 25-м туре против «Мариуполя» (0:0). «Колос», в свою очередь, не имел права на невынужденные потери очков, проводя жесткое соперничество с черниговской «Десной» и полтавской «Ворсклой» за место в еврокубках, поэтому из тонуса практически не выходил.

Заключительную игру очередного сезона УПЛ со стороны команды из Ковалевки будут пропускать полузащитники Андрей Богданов и Вадим Милько, а также игрок обороны Максим Максименко – все по причине дисквалификации. У «Динамо» мы точно не увидим в действии полузащитников Виталия Буяльского и Карлоса де Пену.

Арбитром предстоящего поединка станет представитель Славянска Александр Омельченко, на счету которого в текущем сезоне всего два поединка, один из которых – с участием ковалевского «Колоса». По иронии судьбы, им является как раз та самая пресловутая игра против «Руха», на которую пришлось единственное на данный момент поражение команды Костышина в 2021 году в рамках УПЛ. С «Динамо» данный представитель Фемиды в своей непродолжительной карьере (с 2018 года) пересекался лишь однажды – гостевая игра против львовских «Карпат» в 2018 году (4:0, победа киевлян).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко – Задоя – Антюх, Ориховский, Д. Костышин, Чурко – Лысенко.

«Динамо»: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Родригес, Гармаш, Леднев, Цыганков – Супряга.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

9 мая, воскресенье

«Колос» — «Динамо» Киев
с. Ковалевка. «Колос». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
КОЛОС-ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 2:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности