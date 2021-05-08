Заключительный тур Украинской Премьер-лиги подарит нам противостояние двух команд, которые заблаговременно разобрались со своими задачами на финальный отрезок сезона. В Ковалевке местный «Колос», которому удалось досрочно забронировать себе место в квалификации первого в истории Лиги конференций УЕФА на следующий год, будет принимать киевское «Динамо», которое в небольшом по количеству жителей населенном пункте будет завершать свою чемпионское турне.



И ведь правда – достаточно тяжело найти мотивацию для команд Руслана Костышина и Мирчи Луческу, кроме, быть может, статистики очных противостояний между ними в текущем сезоне. «Колос» – единственная команда УПЛ, которая дважды не позволила столичному коллективу себя обыграть в основное время матча, сыграв вничью в первом круге (2:2), а также завершив без голов противостояние в четвертьфинале национального Кубка (0:0, победа «Динамо» серии пенальти).



Кроме того, «колоски» в 2021-м году предстали перед нами как очень неуступчивый коллектив, не такой как «бело-синие», которые еще ни разу не проигрывали, разумеется, но все равно уступившие в рамках УПЛ лишь львовскому «Руху» (1:2) еще в конце февраля. Впрочем, отличительной особенностью работы Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» была всегда спорная концовка сезона для команды, если ей заблаговременно удавалось достигать поставленных задач.



В «Динамо» у румынского специалиста подобного и близко не наблюдается. Даже наоборот, киевляне сокрушили оборону полтавской «Ворсклы» в недавнем прошлом (1:5), чего так и не смогли повторить в 25-м туре против «Мариуполя» (0:0). «Колос», в свою очередь, не имел права на невынужденные потери очков, проводя жесткое соперничество с черниговской «Десной» и полтавской «Ворсклой» за место в еврокубках, поэтому из тонуса практически не выходил.



Заключительную игру очередного сезона УПЛ со стороны команды из Ковалевки будут пропускать полузащитники Андрей Богданов и Вадим Милько, а также игрок обороны Максим Максименко – все по причине дисквалификации. У «Динамо» мы точно не увидим в действии полузащитников Виталия Буяльского и Карлоса де Пену.



Арбитром предстоящего поединка станет представитель Славянска Александр Омельченко, на счету которого в текущем сезоне всего два поединка, один из которых – с участием ковалевского «Колоса». По иронии судьбы, им является как раз та самая пресловутая игра против «Руха», на которую пришлось единственное на данный момент поражение команды Костышина в 2021 году в рамках УПЛ. С «Динамо» данный представитель Фемиды в своей непродолжительной карьере (с 2018 года) пересекался лишь однажды – гостевая игра против львовских «Карпат» в 2018 году (4:0, победа киевлян).



Ориентировочные составы:



«Колос»: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко – Задоя – Антюх, Ориховский, Д. Костышин, Чурко – Лысенко.



«Динамо»: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик – Сидорчук – Родригес, Гармаш, Леднев, Цыганков – Супряга.

9 мая, воскресенье