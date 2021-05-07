В воскресенье, 9-го мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 14:00.

Финальный этап чемпионского турне киевское «Динамо» будет проводить в Ковалевке, играя против местного «Колоса», который уже точно получит место в квалификации Лиги Конференций УЕФА в ее первом в истории розыгрыше. Команда Костышина так и не смогла совершить рывок в Лигу Европы, но и без того – прогресс «колосков» значителен. Самый главный вопрос предстоящей игры – кто захочет завершить национальную кампанию первой победой в сезоне, в рамках очной дуэли? Матч первого круга и основное с дополнительным временем в Кубке Украины завершились ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо» Киев.